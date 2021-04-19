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Глава ГФС назвал условие снижения цен на горючее

Глава ГФС назвал условие снижения цен на горючее

Представители легального бизнеса заявляют о готовности снизить цены на топливо, но при условии, что с рынка исчезнут недобросовестные компании.

Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник в Facebook.

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“Представители легального бизнеса во время нашего общения неоднократно заявляли о своей готовности снизить цены на топливо. Но при условии, что с рынка исчезнут недобросовестные компании. Поэтому совместные усилия ГФС и бизнеса направлены на построение экономики, при которой бизнес зарабатывает, платит зарплаты и обогащает страну”, – заявил председатель ГФС.

По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Он напомнил, что в начале апреля был подписан меморандум, определяющий борьбу с теневыми рынками важным направлением работы Кабинета Министров Украины. Ключевую роль в выполнении правительственных обязательств взяла на себя Государственная фискальная служба Украины.

“Сегодня наше внимание сфокусировано на рынке горюче-смазочных материалов. “Теневики” проявляют чудеса изобретательности, разрабатывая схемы обворовывания государства, а следовательно – и каждого из нас. На видео вы увидите, как из-за применения таких схем государственный бюджет ежемесячно недополучает миллиарды гривен”, – рассказал он.

Также он отметил, что аналитические возможности службы позволяют выявлять любые теневые схемы на рынке топлива.

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По материалам depo.ua
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