Глава ГФС назвал условие снижения цен на горючее

Представители легального бизнеса заявляют о готовности снизить цены на топливо, но при условии, что с рынка исчезнут недобросовестные компании.
Об этом заявил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник в Facebook.
Читайте также: Насколько подорожало топливо в Украине
“Представители легального бизнеса во время нашего общения неоднократно заявляли о своей готовности снизить цены на топливо. Но при условии, что с рынка исчезнут недобросовестные компании. Поэтому совместные усилия ГФС и бизнеса направлены на построение экономики, при которой бизнес зарабатывает, платит зарплаты и обогащает страну”, – заявил председатель ГФС.
По его словам, работа в этом направлении продолжается.
Он напомнил, что в начале апреля был подписан меморандум, определяющий борьбу с теневыми рынками важным направлением работы Кабинета Министров Украины. Ключевую роль в выполнении правительственных обязательств взяла на себя Государственная фискальная служба Украины.
“Сегодня наше внимание сфокусировано на рынке горюче-смазочных материалов. “Теневики” проявляют чудеса изобретательности, разрабатывая схемы обворовывания государства, а следовательно – и каждого из нас. На видео вы увидите, как из-за применения таких схем государственный бюджет ежемесячно недополучает миллиарды гривен”, – рассказал он.
Также он отметил, что аналитические возможности службы позволяют выявлять любые теневые схемы на рынке топлива.
Подписывайтесь на телеграм-канал Finance_ukr, чтобы первыми узнавать о важных новостях, которые могут повлиять на ваш кошелек. 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежатьВчера, 13:03 - 3081 23
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественностьВчера, 12:08 - 2933 8
В этом году в Украине начнут строить первую платную дорогу: сколько будет стоить километр4 ч. назад - 1539 6
НКРЭКУ оштрафовала компанию за рассылку платежек с рекомендованными суммами платежаВчера, 17:40 - 3049 4
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиВчера, 16:07 - 3263 4
monobank получил большое функциональное обновлениеВчера, 16:15 - 15969
80% ІТ-специалистов против Дія.City (опрос)Вчера, 17:04 - 6945
Средняя зарплата в Украине: в каких регионах платят больше всегоВчера, 14:02 - 5304
Межбанк: доллар неожиданно взлетелВчера, 18:15 - 5139
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиВчера, 16:07 - 3263 4
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового классаВчера, 12:10 - 299
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутПозавчера, 12:40 - 510
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 319
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 681
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5168 3