0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Судьба скифского золота: суд в Амстердаме возобновил слушания

Судьба скифского золота: суд в Амстердаме возобновил слушания

В четверг, 22 апреля, в Апелляционном суде Амстердама состоятся слушания по существу в деле о принадлежности коллекции «скифского золота».

Так, производство было остановлено до решения вопроса об отводе судьи.

Известно, что 28 октября 2020 г. Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о «скифском золоте» по отводу судьи ввиду подтверждения связи судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

По информации Минюста, председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС2», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации по делам в пользу «Промнефтьстроя». А представительство интересов «Промнефтьстроя» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о «скифском золоте».

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку «Крым: золото и тайны Черного моря» еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 г. принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.