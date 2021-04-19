Судьба скифского золота: суд в Амстердаме возобновил слушания

В четверг, 22 апреля, в Апелляционном суде Амстердама состоятся слушания по существу в деле о принадлежности коллекции «скифского золота».

Так, производство было остановлено до решения вопроса об отводе судьи.

Известно, что 28 октября 2020 г. Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о «скифском золоте» по отводу судьи ввиду подтверждения связи судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

По информации Минюста, председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС2», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации по делам в пользу «Промнефтьстроя». А представительство интересов «Промнефтьстроя» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о «скифском золоте».

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку «Крым: золото и тайны Черного моря» еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 г. принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.