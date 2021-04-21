Денисова назвала количество пенсионеров, живущих за чертой бедности

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой бедности. К ней обращаются граждане по поводу низкого уровня прожиточного минимума.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза выше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.
“77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности”, – сообщила она.
Отметим, суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 г. этот показатель составляет 2270 гривен.
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