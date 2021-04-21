Денисова назвала количество пенсионеров, живущих за чертой бедности

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в Украине 77% пенсионеров живут за чертой бедности. К ней обращаются граждане по поводу низкого уровня прожиточного минимума.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, фактический прожиточный минимум в два раза выше, чем юридический. И поэтому граждане обращаются: как прожить на 2189 гривен, если фактически нужно хотя бы 4714 гривен.

“77% пенсионеров находятся за чертой гуманитарной бедности”, – сообщила она.

Отметим, суммы прожиточного минимума на 2021 год установлены законом № 1082. Основным ориентиром является его размер, определенный для трудоспособных лиц. На 1 января 2021 г. этот показатель составляет 2270 гривен.

Справка Finance.ua:

В Украине “высокий уровень бедности:https://news.finance.ua/ua/news/-/490968/polovyna-naselennya-zhyve-u-trudovomu-rabstvi-ekspert-pro-bidnist-ukrayintsiv. Он формируется не только как абстрактные цифры дохода или имущественного положения, а и в сопоставлении с ожиданиями населения. Украина занимает очень плохие позиции в рейтинге самых счастливых стран мира, потому что мы бедная страна Европы.

По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер пенсии в Украине составил 3700 гривен. Наибольший размер пенсий в бывших судей – 77 тыс. грн.

68,5% избирателей считают, что жизнь в старости должно обеспечивать государство и правительство, при этом 18,8% считают ответственными прежде всего самих себя. В то же время 47,3% украинцев готовы на значительное уменьшение ЕСВ ради получения доходов от сбережений в будущем или расходов на текущие нужды.

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