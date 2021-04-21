Google в Украине заплатила $100 млн налогов: рейтинг компаний по отчислениям в бюджет

Журнал «Рейтинг» опубликовал список 200 крупнейших компаний по сумме налоговых платежей за 2020 год.

Эти данные собраны на основе запроса в Государственную налоговую службу, пише Ain.ua.

В рейтинге есть и компании-представители IT- и телеком-отрасли:

на 14-м месте — оператор мобильной связи «Киевстар», за год заплатил около 6,7 млрд грн налога;

на 20-м месте — оператор мобильной связи «Vodafone Украина», для него данные не указаны, но, судя по ближайшим «конкурентам» по рейтингу, это сумма между 3,3 и 2,8 млрд грн;

на 24-м месте — украинский офис Google. Как и в предыдущем случае, сумма налога для компании не указывается, однако у «Эпицентра» на 23-м месте годовые отчисления составили 2,8 млрд грн, а у «ДТЭК Павлоградуголь» на 25-м месте — около 2,6 млрд. То есть, Google, чтобы оказаться на 24-м месте, должен был уплатить в бюджет сумму до $100 млн;

на 44-м месте — оператор фиксированной и мобильной связи «Укртелеком», который в 2020 году заплатил в бюджет сумму между 1,5 и 1,4 млрд грн;

на 62-м месте — оператор мобильной связи lifecell, который в прошлом году уплатил около 1 млрд грн налогов;

на 155-м месте — ООО «Емаркет Украина» ( OLX Group), компания уплатила в прошлом году сумму между 341 и 337 млн грн налогов.

В рейтинг попали также и операторы рынка почтовой логистики Украины — «Нова пошта» и «Укрпошта». «Нова пошта» находится на 19-м месте рейтинга, компания заплатила в 2020 году между 3,3 и 2,8 млрд грн налогов. «Укрпошта» — на 40-м месте рейтинга (1,5 млрд грн налога).

На первых местах – компании «Укрнафта», «Укргазвидобування», «Нафтогаз».