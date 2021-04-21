Google в Украине заплатила $100 млн налогов: рейтинг компаний по отчислениям в бюджет

Журнал «Рейтинг» опубликовал список 200 крупнейших компаний по сумме налоговых платежей за 2020 год.
Эти данные собраны на основе запроса в Государственную налоговую службу, пише Ain.ua.
В рейтинге есть и компании-представители IT- и телеком-отрасли:
В рейтинг попали также и операторы рынка почтовой логистики Украины — «Нова пошта» и «Укрпошта». «Нова пошта» находится на 19-м месте рейтинга, компания заплатила в 2020 году между 3,3 и 2,8 млрд грн налогов. «Укрпошта» — на 40-м месте рейтинга (1,5 млрд грн налога).
На первых местах – компании «Укрнафта», «Укргазвидобування», «Нафтогаз».
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