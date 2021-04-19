0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Украина займет у МБРР ₴2,5 миллиарда на проведение вакцинации

Украина займет у МБРР &#8372;2,5 миллиарда на проведение вакцинации

Украина получит 2,5 млрд гривен на проведение вакцинации от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

«Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 млрд гривен помощи от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине». Этот документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн гривен, дополнительно соглашением предусмотрены ее логистика, закупка оборудования для хранения, обеспечение холодовых цепей, проведение тренингов по утилизации отходов», – сообщила Шаталова.

Страхование от коронавируса Covid-19 в Украине: варианты и цены 😷

Кроме этого, по ее словам, предполагается закупка дополнительного оборудования для обеспечения холодовой цепи хранения вакцины, которое заменит холодильники в пунктах прививки, и оборудования для секвенирования штаммов вируса. Около 900 млн гривен получит общий фонд государственного бюджета.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.