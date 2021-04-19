Украина займет у МБРР ₴2,5 миллиарда на проведение вакцинации

Украина получит 2,5 млрд гривен на проведение вакцинации от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

«Украинская система здравоохранения получит дополнительно 2,5 млрд гривен помощи от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине». Этот документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн гривен, дополнительно соглашением предусмотрены ее логистика, закупка оборудования для хранения, обеспечение холодовых цепей, проведение тренингов по утилизации отходов», – сообщила Шаталова.

Кроме этого, по ее словам, предполагается закупка дополнительного оборудования для обеспечения холодовой цепи хранения вакцины, которое заменит холодильники в пунктах прививки, и оборудования для секвенирования штаммов вируса. Около 900 млн гривен получит общий фонд государственного бюджета.

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