Долги перед шахтерами выросли вдвое с начала года — профсоюз

Долги по заработной плате перед работниками угольной промышленности выросли вдвое с начала текущего года.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности.

“С начала года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности – более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашения задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные категории шахтеров некоторых государственных предприятий (непромгруппа) с начала года совсем не получают заработную плату.

“Особенно обострилось положение дел после отказа Минфина, вопреки предложению Минэнерго, в приближении бюджетных ассигнований с конца года на текущий месяц по государственной программе «Реструктуризация угольной отрасли». Не решается также вопрос относительно расчетов с шахтерами за отгруженный уголь”, – сообщает профсоюз.

По данным профсоюзной организации, на сегодня работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн.

“Решение данных вопросов требует непосредственного срочного вмешательства Кабинета Министров Украины. Необходимо устранить существующую несогласованность между Министерством финансов и Министерством энергетики, активизировать работу созданной межведомственной комиссии по погашению долгов по заработной плате в данном направлении”, – отмечается в сообщении.

Напомним, с начала марта текущего года между основным потребителем угля государственных шахт – ПАО “Центрэнерго”, и госшахтами были заключены первые прямые договоры на поставку угля.

Акционерное общество с участием “Центрэнерго” и шахт может быть создано уже в первой половине 2021 года.

В конце февраля 2021 года Фонд госимущества полностью обновил состав дирекции ПАО “Центрэнерго”, назначив 8 топ-менеджеров компании во главе с и.о. гендиректора Юрием Власенко.

21 апреля 2021 г. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства поручил активизировать работу по погашению долгов по зарплате, в том числе с шахтерами.

Во время заседания правительства было озвучено, что из-за несогласованности между Минфином и Минэнерго задолженность перед шахтерами превысила 1 млрд грн.

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