Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»

Автоэксперты рассказали об ошибках водителей, которые способны вывести из строя автоматическую коробку переключения передач (АКПП).
Многие автолюбители, которые до этого имели опыт управления исключительно машинами с «механикой», либо же просто не задумываются над правилами работы с АКПП, очень быстро губят «автомат».
Машины с АКПП не приспособлены для занятий дрифтом или стритрейсингом. А ведь это самый верный способ «убить» коробку. Все дело в том, что гидротрансформатор не рассчитан на подобные нагрузки, а муфта сильно перегревается.
Кроме этого, большой вред АКПП причиняет езда по грязи и рыхлому снегу с пробуксовкой. Особую опасность представляют попытки вытащить другую застрявшую машину. На многих моделях установлены коробки без дополнительной системы охлаждения. В связи с этим через несколько минут работы под нагрузками они перегреваются и переходят в аварийный режим, а повторение таких действий приводят к поломке фрикционов и гидроблоков.
Кроме того, для авто с АКПП запрещены попытки запуска мотора с «толкача». В таком случае «автомат» может получить повреждения внутренней механики.
Буксировка машин с АКПП может производиться только на небольшие расстояния и с малой скоростью. Многие производители вовсе запрещают буксировку машин с «автоматом» на любые расстояния за исключением затягивания их на эвакуатор.
Если на вашей машине есть радиатор охлаждения трансмиссии, то его обязательно нужно чистить хотя бы раз в три года. Если этого не делать, то он постепенно забьется грязью, в результате коробка «автомат» не проработает долго.
Специалисты также рекомендуют использовать ручной тормоз при стоянке под наклоном, а не оставлять авто только в режиме паркинга на АКПП. При стоянке под уклон вся нагрузка от машины приходится на небольшую защелку на валу коробки. Она со временем изнашивается и при длительной нагрузке проскакивает. В результате трос привода коробки выходит из строя, а после этого становится невозможно ездить на АКПП в режиме «Драйв».
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладамВчера, 09:23 - 29255 13
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 2331 9
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 833 4
«Нафтогаз» ожидает 12 млрд гривен убытков за 2020Вчера, 05:30 - 916 4
За время пандемии потребители по всему миру накопили дополнительно $5,4 трлн — Moody'sПозавчера, 19:34 - 5557 3
Сколько можно заработать на депозите: как будут расти проценты по вкладамВчера, 09:23 - 29255 13
Аэропорты мира с самыми дорогими и самыми дешевыми ПЦР-тестами (инфографика)Вчера, 07:12 - 10780 3
Subaru Outback получила «очень дикую» комплектацию (фото)Вчера, 00:23 - 2635
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 2331 9
В Минсоцполитики назвали сумму покупки, из-за которой будут лишать субсидииВчера, 11:00 - 1511
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 239
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 833 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 890
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 547
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 920