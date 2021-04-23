Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»

Автоэксперты рассказали об ошибках водителей, которые способны вывести из строя автоматическую коробку переключения передач (АКПП).

Многие автолюбители, которые до этого имели опыт управления исключительно машинами с «механикой», либо же просто не задумываются над правилами работы с АКПП, очень быстро губят «автомат».

Машины с АКПП не приспособлены для занятий дрифтом или стритрейсингом. А ведь это самый верный способ «убить» коробку. Все дело в том, что гидротрансформатор не рассчитан на подобные нагрузки, а муфта сильно перегревается.

Кроме этого, большой вред АКПП причиняет езда по грязи и рыхлому снегу с пробуксовкой. Особую опасность представляют попытки вытащить другую застрявшую машину. На многих моделях установлены коробки без дополнительной системы охлаждения. В связи с этим через несколько минут работы под нагрузками они перегреваются и переходят в аварийный режим, а повторение таких действий приводят к поломке фрикционов и гидроблоков.

Кроме того, для авто с АКПП запрещены попытки запуска мотора с «толкача». В таком случае «автомат» может получить повреждения внутренней механики.

Буксировка машин с АКПП может производиться только на небольшие расстояния и с малой скоростью. Многие производители вовсе запрещают буксировку машин с «автоматом» на любые расстояния за исключением затягивания их на эвакуатор.

Если на вашей машине есть радиатор охлаждения трансмиссии, то его обязательно нужно чистить хотя бы раз в три года. Если этого не делать, то он постепенно забьется грязью, в результате коробка «автомат» не проработает долго.

Специалисты также рекомендуют использовать ручной тормоз при стоянке под наклоном, а не оставлять авто только в режиме паркинга на АКПП. При стоянке под уклон вся нагрузка от машины приходится на небольшую защелку на валу коробки. Она со временем изнашивается и при длительной нагрузке проскакивает. В результате трос привода коробки выходит из строя, а после этого становится невозможно ездить на АКПП в режиме «Драйв».

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