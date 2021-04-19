Кабмин обнародовал план вакцинации на 2021 год

Кабинет министров обнародовал национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год, который утвердили еще 12 апреля.

Об этом информирует Правительственный портал.

До конца года Украина должна получить около 22 млн доз вакцин против коронавируса (более 8 млн доз препарата Oxford/AstraZeneca, 10 млн американского Novavax, почти 2 млн китайского Sinovac Biotech и более 1 млн Pfizer/BioNTech). Из них – 8 млн доз в рамках инициативы COVAX и 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета.

Апрель:

Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. доз (госбюджет) и 367 тыс. ( COVAX );

); Pfizer/BioNTech – 117 тыс. ( COVAX );

); Sinovac Biotech – 200 тыс. (госбюджет).

Май:

Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. (госбюджет);

Sinovac Biotech – 1,5 млн (госбюджет).

Июнь:

Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. (госбюджет), 1 409 тыс. ( COVAX );

); Sinovac Biotech – 213316 (госбюджет).

Июль:

Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. (госбюджет);

Pfizer/BioNTech – 948700 ( COVAX ).

Август:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 ( COVAX );

); Novavax – 2 млн (госбюджет).

Сентябрь:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 ( COVAX );

); Novavax – 2 млн (госбюджет).

Октябрь:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 ( COVAX );

); Novavax – 2 млн (госбюджет).

Ноябрь:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 ( COVAX );

); Novavax – 2 млн (госбюджет).

Декабрь:

Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 ( COVAX );

); Novavax – 2 млн (госбюджет).

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