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Кабмин обнародовал план вакцинации на 2021 год

Кабмин обнародовал план вакцинации на 2021 год

Кабинет министров обнародовал национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год, который утвердили еще 12 апреля.

Об этом информирует Правительственный портал.

До конца года Украина должна получить около 22 млн доз вакцин против коронавируса (более 8 млн доз препарата Oxford/AstraZeneca, 10 млн американского Novavax, почти 2 млн китайского Sinovac Biotech и более 1 млн Pfizer/BioNTech). Из них – 8 млн доз в рамках инициативы COVAX и 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета.

Апрель:

  • Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. доз (госбюджет) и 367 тыс. (COVAX);
  • Pfizer/BioNTech – 117 тыс. (COVAX);
  • Sinovac Biotech – 200 тыс. (госбюджет).

Май:

  • Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. (госбюджет);
  • Sinovac Biotech – 1,5 млн (госбюджет).

Июнь:

  • Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. (госбюджет), 1 409 тыс. (COVAX);
  • Sinovac Biotech – 213316 (госбюджет).

Июль:

  • Oxford/AstraZeneca – 500 тыс. (госбюджет);
  • Pfizer/BioNTech – 948700 (COVAX).

Август:

  • Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);
  • Novavax – 2 млн (госбюджет).

Сентябрь:

  • Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);
  • Novavax – 2 млн (госбюджет).

Октябрь:

  • Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);
  • Novavax – 2 млн (госбюджет).

Ноябрь:

  • Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);
  • Novavax – 2 млн (госбюджет).

Декабрь:

  • Oxford/AstraZeneca – 1 031 660 (COVAX);
  • Novavax – 2 млн (госбюджет).

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По материалам ТСН
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