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В Android 12 обнаружили «режим сна» для приложений

В Android 12 обнаружили «режим сна» для приложений

В Android 11 была представлена функция «автоматического отзыва разрешений». Она отменяет все предоставленные разрешения, если приложением не пользовались в течение длительного периода.

Согласно данным, следующая версия мобильной ОС – Android 12 – получит расширение этой функции.

Итак, на Android 11 если вы не используете приложение в течение двух месяцев, то функция автоматически аннулирует все предоставленные разрешения. С новой функцией, кроме отзыва разрешений, ОС также автоматически переводит приложение в «режим сна» и удаляет все временные файлы, связанные с ним. Этот шаг даже поможет освободить память, доступную на устройстве.

Функция автоматического перехода в «спящий режим» есть на странице «Неиспользованные приложения» в разделе «Настройки» -> «Программы». Поскольку эта функция была обнаружена в предыдущей сборке Android 12, еще неясно, появится ли она в будущей версии для разработчиков.

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По материалам Pingvin Pro
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