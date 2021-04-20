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Украинцам после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста (инфографика)

Украинцам после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста (инфографика)

16% людей до 40 лет утверждают, что при трудоустройстве возраст – это проблема. И у младших, и у старших работников – почти одинаковый уровень уверенности в своем месте работы – 44% людей до 40 скорее уверены, как и 39% людей старше 40.

Такие данные приводит OLX Работа, согласно опросу более 8 тыс. соискателей всех возрастов.

Среди причин отказов в трудоустройстве, кроме возраста, соискатели называли наличие детей и инвалидности. Украинцы считают процесс поиска работы преимущественно тяжелым и очень тяжелым.

Сильные стороны работников 18-40 лет. Они считают, что по сравнению со старшими коллегами, имеют ряд преимуществ – желание строить карьеру, больше активность и инициативность. К тому же, на их взгляд, они лучше ориентируются в современных технологиях.

Люди от 40 лет назвали своими преимуществами более ответственный подход к работе, заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве и наличие больших знаний и опыта.

При этом, готовность к переработкам в качестве своей сильной стороны указывают 14% зрелых соискателей и 20% тех, кому до 40 лет.

39% участников в возрасте 40+ лет считают свой возраст при трудоустройстве в общем значительным минусом. Только 7% полагают, что возраст – это преимущество. А вот тем, кому до 40, говорят иначе:

  • 28% называют их возраст плюсом;
  • 11% уверены, что их воспринимают не так серьезно из-за молодости.

Поиск работы. Работники до 40 лет находят ее быстрее. 41% людей ищут новое место не более 2 недель. Для сравнения – 13% делают это полгода и даже дольше.

При этом лишь 29% среди респондентов 40+ удается трудоустроиться менее чем за 14 дней, а 20% ищут работу более полугода. Обе группы респондентов также оценили, насколько трудно проходят поиски работы, результаты почти одинаковы:

  • очень трудно – 39% (40+) и 37% (до 40 лет).
  • трудно – 49% и 49%.
  • легко – 9% и 11%.
  • очень легко – 3% и 3%.

Сферы. Торговля и продажи и транспорт/логистика – сферы, где больше всего пытаются найти работу люди, независимо от возраста. Однако на третьем месте среди украинцев до 40 – бары и рестораны, а для 40+ лет – производство.

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84% старших работников труднее найти работу в своем населенном пункте, в то время среди тех, кому до 40, – этот показатель составил 79%. При этом 30% соискателей после 40 и 27% до 40 лет уверены, что можно найти любое место с достаточным заработком и достаточной квалификацией.

64% людей после 40 имели проблемы с поиском работы из-за возраста. Работникам до 40 лет говорили, что нанимают людей только до определенного возраста, в 16% случаев.

Три главных причины отказов для рабочих в возрасте 40+:

  • желаемый уровень зарплаты.
  • возраст.
  • недостаточный уровень образования.

Работники помоложе назвали следующие причины:

  • недостаточный уровень образования.
  • нерелевантный опыт.
  • желаемый уровень зарплаты.

На выбор места работы у обеих групп респондентов прежде всего влияет уровень заработной платы и график работы. Среди важных факторов – близкое расположение к дому и возможность совмещать работу с личной жизнью/бытом. Вот только люди за 40 лет больше ценят первое, а те, кому до 40 лет – второе.

Мотивация работать у людей разного возраста идентична. Во-первых, это желание чувствовать себя материально уверенно и независимо. Во-вторых, это обеспечение семьи. Третье – острая потребность в деньгах.

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По материалам Finance.UA
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