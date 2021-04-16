0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Как определить право собственности на наследуемое имущество, если на него нет документов

Как определить право собственности на наследуемое имущество, если на него нет документов

Бывают случаи, когда нужно принять наследство – земельный участок, но на него нет документов. Как действовать – разъясняет Бесплатная правовая помощь.

Если нет никаких документов, подтверждающих право собственности умершего человека на земельный участок, то в первую очередь следует определить, где находится этот земельный участок.

Если участок расположен в пределах определенного населенного пункта и был предназначен для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий и сооружений, то можно обратиться с запросом в соответствующий сельский, поселковый или городской совет о получении документов, на основании которых человек получил земельный участок в собственность.

В случае нахождения земельного участка за пределами населенного пункта для получения таких документов нужно обратиться в территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Следует заметить, что последний распоряжается только землями сельскохозяйственного назначения.

Для того, чтобы проверить, зарегистрирован ли земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество:

  • зарегистрироваться и авторизоваться в системе с помощью квалифицированной электронной подписи,
  • оформить запрос, оплатить его онлайн (сейчас – 30 грн.) и получить информационную справку.

Если Вам известно местонахождение земельного участка или его кадастровый номер, то на сайте (Публичная кадастровая карта Украины) можно заказать выписку о земельном участке, путем заполнения бланка электронного заявления на этом же сайте и оплатить его онлайн. Стоимость в 2021 году – 113 грн. 50 коп.

Такую информацию можно получить самостоятельно, при условии идентификации личности с использованием квалифицированной электронной подписи, или же заказать услугу в ближайшем Центре предоставления административных услуг.

Если нотариус отказывается выдавать свидетельство о праве на наследство на земельный участок, то в течение 3 рабочих дней он выносит соответствующее постановление, в котором указывает причины отказа в совершении нотариального действия со ссылкой на нормы законодательства (перечень причин приведен в статье 49 Закона Украины «О нотариате»).

В таком случае следующим шагом будет обращение в районный, районный в городе, городской и районный суд по месту жительства или местонахождению истца с иском о признании права собственности на наследуемое имущество.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька и сохранят ваше имущество, в телеграмм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.