Как определить право собственности на наследуемое имущество, если на него нет документов

Бывают случаи, когда нужно принять наследство – земельный участок, но на него нет документов. Как действовать – разъясняет Бесплатная правовая помощь.
Если нет никаких документов, подтверждающих право собственности умершего человека на земельный участок, то в первую очередь следует определить, где находится этот земельный участок.
Если участок расположен в пределах определенного населенного пункта и был предназначен для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных зданий и сооружений, то можно обратиться с запросом в соответствующий сельский, поселковый или городской совет о получении документов, на основании которых человек получил земельный участок в собственность.
В случае нахождения земельного участка за пределами населенного пункта для получения таких документов нужно обратиться в территориальный орган Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр). Следует заметить, что последний распоряжается только землями сельскохозяйственного назначения.
Для того, чтобы проверить, зарегистрирован ли земельный участок в Государственном реестре прав на недвижимое имущество:
Если Вам известно местонахождение земельного участка или его кадастровый номер, то на сайте (Публичная кадастровая карта Украины) можно заказать выписку о земельном участке, путем заполнения бланка электронного заявления на этом же сайте и оплатить его онлайн. Стоимость в 2021 году – 113 грн. 50 коп.
Такую информацию можно получить самостоятельно, при условии идентификации личности с использованием квалифицированной электронной подписи, или же заказать услугу в ближайшем Центре предоставления административных услуг.
Если нотариус отказывается выдавать свидетельство о праве на наследство на земельный участок, то в течение 3 рабочих дней он выносит соответствующее постановление, в котором указывает причины отказа в совершении нотариального действия со ссылкой на нормы законодательства (перечень причин приведен в статье 49 Закона Украины «О нотариате»).
В таком случае следующим шагом будет обращение в районный, районный в городе, городской и районный суд по месту жительства или местонахождению истца с иском о признании права собственности на наследуемое имущество.
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