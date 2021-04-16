0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

«Антонов» передаст в управление ВАКС одно из своих зданий

«Антонов» передаст в управление ВАКС одно из своих зданий

Государственное предприятие «Антонов», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», передаст свое здание в управление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) с целью реструктуризации своей задолженности перед государственным бюджетом Украины. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».

«На данный момент задолженность «Антонова» перед государством составляет почти 424 млн грн. Она возникла в результате выпуска в 2009 году ГП «Киевский авиационный завод «Авиант», правопреемником которого является ГП «Антонов», облигаций на сумму 858 млн грн под государственные гарантии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение распоряжения предприятие передаст свое здание площадью 4 285,70 кв. м, находящееся в Киеве на проспекте Победы, 41, в управление ВАКС, что позволит уменьшить задолженность авиапредприятия почти вдвое: согласно независимой оценке, рыночная стоимость упомянутого нежилого здания составляет почти 213 млн грн (с НДС).

«Это здание никогда не использовалась в производственных целях и фактически была непрофильным активом для ГП «Антонов», что требовало немалых средств на его содержание. Благодаря решению правительства Высший антикоррупционный суд получит необходимые помещения, а авиапредприятие уменьшит свои долги», – отметил заместитель генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами Мустафа Найем.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.