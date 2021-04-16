«Антонов» передаст в управление ВАКС одно из своих зданий

Государственное предприятие «Антонов», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», передаст свое здание в управление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) с целью реструктуризации своей задолженности перед государственным бюджетом Украины. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома».

«На данный момент задолженность «Антонова» перед государством составляет почти 424 млн грн. Она возникла в результате выпуска в 2009 году ГП «Киевский авиационный завод «Авиант», правопреемником которого является ГП «Антонов», облигаций на сумму 858 млн грн под государственные гарантии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во исполнение распоряжения предприятие передаст свое здание площадью 4 285,70 кв. м, находящееся в Киеве на проспекте Победы, 41, в управление ВАКС, что позволит уменьшить задолженность авиапредприятия почти вдвое: согласно независимой оценке, рыночная стоимость упомянутого нежилого здания составляет почти 213 млн грн (с НДС).

«Это здание никогда не использовалась в производственных целях и фактически была непрофильным активом для ГП «Антонов», что требовало немалых средств на его содержание. Благодаря решению правительства Высший антикоррупционный суд получит необходимые помещения, а авиапредприятие уменьшит свои долги», – отметил заместитель генерального директора «Укроборонпрома» по управлению активами Мустафа Найем.