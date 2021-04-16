Локдаун в Киеве дал результат — вдвое меньше больных в сутки, — Кличко

Карантин в Киеве дает результат. Число новых случаев заболевания сократилось вдвое.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
Так, за минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 965 человек, тогда как 3 апреля, перед локдауном, зафиксировали 2053 инфицированных.
«Специалисты отмечают, что введенные городом ограничения дают результаты. У нас начало снижаться количество новых случаев заболевания. Ненамного, но уменьшилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Но врачи отмечают, что большинство пациентов, которые попадают в больницы — в тяжелом состоянии. Поэтому расслабляться рано. И я призываю всех жителей столицы — соблюдайте элементарные правила. Максимально ограничивайте контакты, носите маски, пользуйтесь антисептиками. Вирус коварный и надо беречься», — сказал Кличко.
Кличко также сообщил, что в стационарах больниц находится 3 663 больных. Заполненность коек в коммунальных учреждениях — почти 62%.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему общенациональный локдаун необходим для снижения количества больных коронавирусом.
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