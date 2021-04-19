0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

В Украине создадут е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

В Украине создадут е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

Кабинет Министров Украины принял решение создать в стране электронную платформу для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы.

Об этом в среду, 21 апреля, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Отмечается, что создание платформы предусмотрели в Плане мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.

Так, вузы, которые принимают иностранцев, если зарегистрировались на е-платформе, получат информацию о прохождении поступающим согласований со Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы или же о том, что имел место отказ в согласовании.

На платформе иностранные абитуриенты будут создавать собственные е-кабинеты, которые позволят им:

  • подать онлайн пакет документов в конкретный вуз для получения электронного приглашения на обучение;
  • получить электронное приглашение;
  • владеть полной информацией о стадии рассмотрения и принятом решении МИД, МВД, Службой безопасности, администрацией ГПСУ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.