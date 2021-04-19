В Украине создадут е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

Кабинет Министров Украины принял решение создать в стране электронную платформу для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы.
Об этом в среду, 21 апреля, сообщил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
Отмечается, что создание платформы предусмотрели в Плане мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.
Так, вузы, которые принимают иностранцев, если зарегистрировались на е-платформе, получат информацию о прохождении поступающим согласований со Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы или же о том, что имел место отказ в согласовании.
На платформе иностранные абитуриенты будут создавать собственные е-кабинеты, которые позволят им:
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