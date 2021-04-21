Верификация данных в кабинете водителя — алгоритм действий

Онлайн-сервис Министерства внутренних дел Электронный кабинет водителя ввел услугу уточнения данных, позволяющую провести верификацию этих документов.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Теперь электронный кабинет водителя предоставляет возможность воспользоваться такими онлайн-услугами:
Сервис позволяет подать заявление о корректировке неточностей в реестрах МВД и оперативно дополнить имеющуюся у них информацию.
“Итак, если у вас возникла проблема с е-удостоверением или е-свидетельством в приложении Дія, вам необходимо авторизоваться в Электронном кабинете водителя и воспользоваться услугой уточнения данных”, – говорят в Главном сервисном центре МВД.
Алгоритм действий:
Работники сервисных центров МВД обрабатывают полученные электронные заявления и вносят изменения в Единый государственный реестр транспортных средств МВД. В случае обнаружения дополнительных неточностей или отсутствия фотографии, вас пригласят лично обратиться в любой сервисный центр МВД.
Внесенные в Единый государственный реестр транспортных средств МВД данные автоматически обновятся и будут отражены в Электронном кабинете водителя и приложения Дія.
Отсутствие фотографии в водительском удостоверении:
Основные причины отказов в верификации:
Если причина отказа в верификации данных относится к одной из вышеперечисленных, нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД.
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