Верификация данных в кабинете водителя — алгоритм действий

Онлайн-сервис Министерства внутренних дел Электронный кабинет водителя ввел услугу уточнения данных, позволяющую провести верификацию этих документов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Теперь электронный кабинет водителя предоставляет возможность воспользоваться такими онлайн-услугами:

уточнение данных в реестре водительских удостоверений;

уточнение данных в реестре свидетельств о регистрации транспортных средств.

Сервис позволяет подать заявление о корректировке неточностей в реестрах МВД и оперативно дополнить имеющуюся у них информацию.

“Итак, если у вас возникла проблема с е-удостоверением или е-свидетельством в приложении Дія, вам необходимо авторизоваться в Электронном кабинете водителя и воспользоваться услугой уточнения данных”, – говорят в Главном сервисном центре МВД.

Алгоритм действий:

перейти из приложения Дія в Электронный кабинет водителя и авторизоваться;

заполнить все поля необходимыми данными (автоматически заполняются имеющиеся в базе данных, в которые нельзя внести исправления);

загрузить файл с изображением обеих сторон документа в формате .jpg;

отправить электронное заявление в сервисный центр МВД для обработки.

Работники сервисных центров МВД обрабатывают полученные электронные заявления и вносят изменения в Единый государственный реестр транспортных средств МВД. В случае обнаружения дополнительных неточностей или отсутствия фотографии, вас пригласят лично обратиться в любой сервисный центр МВД.

Внесенные в Единый государственный реестр транспортных средств МВД данные автоматически обновятся и будут отражены в Электронном кабинете водителя и приложения Дія.

Отсутствие фотографии в водительском удостоверении:

когда заявление на верификацию успешно обработано, но в приложении Дія фотография не появилась, нужно удалить и повторно загрузить приложение в смартфоне;

если после этого оцифрованное фото не подгрузилось, то оно отсутствует в реестрах;

поэтому необходимо обменять имеющееся водительское удостоверение в любом территориальном сервисном центре МВД .

Основные причины отказов в верификации:

некорректно заполненное заявление на верификацию (неверно заполнены необходимые поля, добавлены некачественные сканкопии или файлы не тех документов);

попытка верифицировать поддельный документ;

информация в документах не совпадает с данными в государственных реестрах (например, лицо сменило фамилию/место регистрации, но не обменяло водительского удостоверения и/или свидетельство о регистрации транспортного средства);

документа заявителя, требующего верификации, нет в государственном реестре (например, это может касаться отдельных документов, выданных до 2013 года);

подача документов другого лица (например, человек делает попытку с собственного электронного кабинета водителя верифицировать данные для жены).

Если причина отказа в верификации данных относится к одной из вышеперечисленных, нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД.

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