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Facebook к концу года может запустить собственную цифровую валюту

Facebook к концу года может запустить собственную цифровую валюту

Социальная сеть Facebook надеется дать старт своей цифровой валюте. Ее откладывали много лет, но сейчас топ-менеджеры соцсети планируют ее тестовый запуск до конца 2021 года.

Анонсированная в 2019 году с именем Libra, эта валюта не получила положительного восприятия публики, поэтому ее переименовали в Diem. Планируется, что она будет обеспечена американским долларом.

Первоначальный план Facebook по запуску собственной валюты получил жесткую критику власти и сообществ во всем мире. Они были обеспокоены, что такая гигантская техномонополия, как Facebook, сможет конкурировать с мировыми валютами. У Facebook примерно 2,8 млрд активных пользователей, тогда как население всей планеты составляет 7,98 млрд.

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Из-за плохой реакции общества компании, которые сначала поддержали валюту Facebook, стали отказываться от нее. Среди них – PayPal и eBay.

На этот раз ассоциация Diem Association, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, планирует очень осторожный подход. Сначала запустят тестовый режим с одной монетой, которая привязана к американскому доллару. Объем транзакций будет небольшим и нацеленным на индивидуальных потребителей.

Глава австралийского пиар-отдела Facebook Антониа Сандра говорит, что Diem является отдельной от Facebook организацией, и вопрос о валюте нужно задавать ей.

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По материалам TechToday
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