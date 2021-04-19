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Стартап Humble представил электромобиль за $109 тысяч

Стартап Humble представил электромобиль за $109 тысяч

Серийное производство электрокроссовера с запасом хода до 800 км стартует в 2024 году.

Основан в 2020 году калифорнийский стартап Humble Motors опубликовал несколько фотографий своей первой модели – электрического кроссовера Humble One, который позиционируется в качестве «первого в мире внедорожника на солнечной энергии».

Предполагаемый запас хода электрокроссовера – 800 км. По данным Humble Motors, около 100 км пути Humble One сможет проезжать за счет энергии, накопленной в течение дня солнечными панелями общей площадью 7,65 м². Их установят на крыше и в окнах автомобиля. Даже при неблагоприятных природных условиях после дня заряда панели должны обеспечить 16 км пробега. Также Humble One будет заряжаться на обычных зарядочных станциях постоянного и переменного тока.

Заявленная мощность силовой установки – 1020 л.с., но подробностей о силовых агрегатах пока нет. Коэффициент аэродинамической эффективности – Cd 0,25, что при минимальном весе сыграло свою роль в заявленной дальнобойности Humble One.


Фото: InsideEV’s

Как пишет InsideEV’s, прием предварительных заказов на «солнечный» кроссовер уже объявлен. Для бронирования необходимо внести обратный депозит в размере $300. Ценник Humble One стартует от $109 000.

Ожидается, что серийное производство электрокроссовера начнется в 2024 году, а поставки клиентам – в 2025 году. Как заявляют в компании, сумма предварительных заказов уже превысила $20 миллионов. По словам Алекса Богичевича, главного инженера Humble и бывшего руководителя Ford, в прошлом месяце резервирование Humble One в США увеличилось на 426%, в то время как общие продажи электромобилей на местном рынке выросли всего на 12%.


Фото: InsideEV’s

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По материалам internetua.com
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