Шаг к «промышленному безвизу»: Украина вошла в международную организацию по метрологии

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 апреля 2021 года получило официальное сообщение от Министерства иностранных дел Французской Республики о получении Украиной с 3 апреля 2021 года статуса полноправного члена Международной организации законодательной метрологии (OIML).

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

«Полноправное членство позволит национальным производителям средств измерительной техники поставлять свою продукцию на рынки государств-членов организации без проведения дополнительных процедур их оценки. Кроме того, обретение Украиной членства в OIML является важным для выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также существенным шагом на пути к заключению «промышленного безвиза», – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

На сегодня обретение полноправного членства позволит Украине голосовать во всех заседаниях организации и участвовать в работе технических комитетов, разработке новых документов, а также вносить предложения в Стратегию организации.

Также Украина будет иметь возможность участвовать в системе сертификации OIML. Сертификаты признаются всеми государствами-членами организации, в частности, государствами-членами ЕС, странами Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

Отмечается, что присоединение Украины к Конвенции об учреждении Международной организации законодательной метрологии было ратифицировано Верховной Радой Украины 5 ноября 2020 года.

«Украина прошла долгий путь к обретению полноправного членства в указанной организации, а именно в течение 23 лет с 1997 года, когда была членом-корреспондентом OIML. Статус члена-корреспондента сдерживал развитие современной метрологической системы Украины и возможность ее признания на международном уровне», – подчеркнул министр.