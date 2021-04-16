Подозреваемому во взятке экс-главе Укравтодора присудили 15 млн грн залога

Владельцу дорожно-строительной группы компаний, подозреваемому во взятке бывшему главе Укравтодора Славомир Новаку, избрана мера пресечения в виде 15 млн 160 грн залога.

Решение принял Высший антикоррупционный суд сообщает пресс-служба ВАКС в среду, 21 апреля.

Подозреваемого обязывают прибыть по первому вызову к следователю, прокурору, в суд; не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении места жительства и работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами. Срок действия обязательств – до 20 июня 2021 года.

В то же время он должен не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения (20 апреля. – Ред.) внести средства на счет ВАКС.

Напомним, Новак был задержан в Польше прошлым летом. Экс-главу Укравтодора подозревают в хищении денег, которые международные организации выделяли для ремонта дорог в Украине. Расследование по нему одновременно вели правоохранители Польши и Украины. Офис генпрокурора Украины направил в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку. Ему инкриминируют умышленное неисполнение решения суда и препятствование его исполнению.

Ранее сообщалось, что у Новака нашли тайник с миллионами. В Польше следователи антикоррупционного бюро в ходе обыска обнаружили более 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых.