Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительный заказ и передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте также: В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства
Он отметил, что Украина примет участие в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).
“Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. В настоящее время ведутся переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель – проведение от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca», – сказал Иващенко.
Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет делать дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – Малюська8 ч. назад - 480 20
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать4 ч. назад - 1355 9
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность5 ч. назад - 1273 4
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 14458 4
Кабмин подготовил законопроект об отмене права каждого украинца на 2 бесплатных гектара землиОколо часа назад - 451 3
День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за долларВчера, 17:50 - 3731 2
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке и в финсекторе УкраиныВчера, 21:02 - 1500 2
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать4 ч. назад - 1355 9
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность5 ч. назад - 1273 4
Как получить информацию из Реестра вещных прав на недвижимое имуществоВчера, 20:00 - 1272 1
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса5 ч. назад - 90
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутВчера, 12:40 - 377
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьПозавчера, 12:10 - 275
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 608
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5013 2