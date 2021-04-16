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Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Украина договаривается о дополнительной закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительный заказ и передачу 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Он отметил, что Украина примет участие в европейском механизме распределения вакцин (EU Vaccine sharing machanism).

“Я надеюсь, что это будет один из первых подходов такого взаимодействия. В настоящее время ведутся переговоры с Польшей. Речь не о том, что они будут делиться остатками своих вакцин, главная цель – проведение от имени Украины в пределах общеевропейского договора дополнительного заказа вакцины AstraZeneca», – сказал Иващенко.

Предполагается, что страна, которая соглашается быть партнером Украины, будет делать дополнительный заказ и поставлять вакцины в пределах европейского договора.

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По материалам РБК-Украина
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