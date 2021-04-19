0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Apple запатентовала дизайн сгибаемого смартфона с оригинальной конструкцией

Apple запатентовала дизайн сгибаемого смартфона с оригинальной конструкцией

Компания Apple запатентовала дизайн сгибаемого смартфона с оригинальной конструкцией.

Согласно документу, устройство складывается экраном наружу, а его особенность заключается в использовании многофункциональных сенсорных датчиков, включая регулировку громкости и Touch ID.

Использование сенсорных кнопок в смартфоне даёт возможность реализации безрамочного экрана, который к тому же будет иметь одинаковые размеры с обеих сторон устройства. Много внимания в патенте уделено шарниру — Apple рассматривает разные его конструкции и исполнение, включая изгиб гаджета сразу в нескольких местах.


Изорбражение: 4pda

Кроме того, в документации сделан акцент на свойствах и возможностях сгибаемого фрагмента экрана. В самом уязвимом месте дисплея компания намерена применить такое стекло или другой прозрачный материал, который будет обеспечивать одновременно высокое качество изображения, точность распознавания касаний и долговечность.


Изображение: 4pda

При этом Apple не планирует лишать складной iPhone разъёмов — в описании к патенту говорится о наличии физических портов на одном из двух торцов корпуса гаджета. По мнению инсайдеров, большое количество отмеченных в патенте деталей может свидетельствовать о намерении компании вскоре представить подобное устройство. Возможная дата выпуска, технические характеристики и цена устройства неизвестны.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.