Компания Apple запатентовала дизайн сгибаемого смартфона с оригинальной конструкцией.
Согласно документу, устройство складывается экраном наружу, а его особенность заключается в использовании многофункциональных сенсорных датчиков, включая регулировку громкости и Touch ID.
Использование сенсорных кнопок в смартфоне даёт возможность реализации безрамочного экрана, который к тому же будет иметь одинаковые размеры с обеих сторон устройства. Много внимания в патенте уделено шарниру — Apple рассматривает разные его конструкции и исполнение, включая изгиб гаджета сразу в нескольких местах.
Изорбражение: 4pda
Кроме того, в документации сделан акцент на свойствах и возможностях сгибаемого фрагмента экрана. В самом уязвимом месте дисплея компания намерена применить такое стекло или другой прозрачный материал, который будет обеспечивать одновременно высокое качество изображения, точность распознавания касаний и долговечность.
Изображение: 4pda
При этом Apple не планирует лишать складной iPhone разъёмов — в описании к патенту говорится о наличии физических портов на одном из двух торцов корпуса гаджета. По мнению инсайдеров, большое количество отмеченных в патенте деталей может свидетельствовать о намерении компании вскоре представить подобное устройство. Возможная дата выпуска, технические характеристики и цена устройства неизвестны.
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