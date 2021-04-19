Минрегион планирует в этом году обновить более 30 строительных норм

Министерство развития общин и территорий в 2021 году планирует обновить более тридцати государственных строительных норм (ГСН) – почти треть от действующих сегодня ГСН.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что Минрегион в 2021 году получил рекордное за последние десять лет бюджетное финансирование научных исследований и работ по нормированию и стандартизации. Общая сумма достигает 54 млн грн.
В этом году Минрегионом будут разработаны 4 новые ГСН – на замену строительных норм и правил, принятых еще восьмидесятых годах прошлого столетия, в том числе по проектированию и строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений.
По меньшей мере треть от общего объема финансирования министерство планирует направить на работы по стандартизации в строительстве – более 130 национальных стандартов.
В частности, говорится:
Соответствующий перечень направлен в Национальный орган стандартизации для включения в Программу работ по национальной стандартизации на 2021 год.
«К 2025 году, при условии соответствующего ежегодного финансирования, министерство планирует полностью обновить государственные строительные нормы. Кроме того, Минрегион осуществит выполнение 13 научных разработок из приоритетных направлений в сферах строительства, пространственного планирования территорий и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства», – рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.
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