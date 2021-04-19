0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Минрегион планирует в этом году обновить более 30 строительных норм

Минрегион планирует в этом году обновить более 30 строительных норм

Министерство развития общин и территорий в 2021 году планирует обновить более тридцати государственных строительных норм (ГСН) – почти треть от действующих сегодня ГСН.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что Минрегион в 2021 году получил рекордное за последние десять лет бюджетное финансирование научных исследований и работ по нормированию и стандартизации. Общая сумма достигает 54 млн грн.

В этом году Минрегионом будут разработаны 4 новые ГСН – на замену строительных норм и правил, принятых еще восьмидесятых годах прошлого столетия, в том числе по проектированию и строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений.

По меньшей мере треть от общего объема финансирования министерство планирует направить на работы по стандартизации в строительстве – более 130 национальных стандартов.

В частности, говорится:

  • о примерно 20 национальных стандартах, направленных на обеспечение внедрения ВІМ-технологий, в том числе национальные стандарты, идентичные гармонизированным европейским и международным стандартам (принятие методом перевода);
  • до 60 гармонизированных европейских «подрегламентных» (Регламент ЕС № 305) стандартов строительной продукции (принятие методом перевода);
  • до 30 национальных стандартов по энергоэффективности;
  • более 20 других национальных стандартов, в том числе «поддерживающих» стандартов, раскрывающих положения государственных строительных норм (содержат соответствующие методики расчета, на которые есть ссылки в ГСН с целью системного введения параметрического метода нормирования в строительстве).

Соответствующий перечень направлен в Национальный орган стандартизации для включения в Программу работ по национальной стандартизации на 2021 год.

«К 2025 году, при условии соответствующего ежегодного финансирования, министерство планирует полностью обновить государственные строительные нормы. Кроме того, Минрегион осуществит выполнение 13 научных разработок из приоритетных направлений в сферах строительства, пространственного планирования территорий и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства», – рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.