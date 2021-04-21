Права и обязанности трудовых мигрантов (инфографика)

Трудовая миграция среди граждан Украины сегодня весьма распространена. Впрочем, кроме положительных аспектов, как то инвестирование работниками средств в украинскую экономику и обретение за рубежом новой специальности и опыта, это явление ассоциируется с рядом рисков, связанных, в частности, с социальной защитой и пенсионным обеспечением работающих за пределами родины.

Какие же права гарантирует государство трудовым мигрантам и какие обязанности на них возлагает, пишет Минюст.

Права граждан Украины – трудовых мигрантов предусмотрены Законом Украины «О внешней трудовой миграции».

права трудовых мигрантов на надлежащие условия труда, вознаграждение, отдых и социальную защиту;

право на пенсионное обеспечение. Граждане Украины, которые постоянно проживают или работают за пределами Украины, имеют право на добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

К тому же, трудовые мигранты и члены их семей могут добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного социального страхования. Чтобы стать участником этой системы, необходимо подать заявление в налоговый орган Украины по месту жительства. Такой орган рассмотрит его в течение 30 календарных дней со дня получения и, при наличии предусмотренных законом оснований, заключит с трудовым мигрантом договор о добровольном участии.

право на признание полученного за рубежом образования.

Оно касается как общего среднего и профессионально-технического, так и высшего образования. Иногда, для компенсации различий в академических (учебных) программ, необходимо пройти дополнительное обучение, тесты на компетентность, практику, защитить курсовые, дипломные работы и пр.

В результате трудовой мигрант, получивший образование за рубежом, получает свидетельство, которым подтверждается его право на продолжение образования или трудоустройства по специальности на территории Украины.

право на подтверждение результатов неформального профессионального обучения.

Подтверждение осуществляют предприятия, учреждения, организации, которые отвечают требованиям, установленным Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством образования и науки Украины. Лицу, подтвердившему квалификацию, выдается свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации.

Обязанности трудовых мигрантов платить налоги с доходов, полученных за рубежом.

Налоги. Суммы налогов и сборов, уплаченные за пределами Украины, зачисляются при расчете налогов и сборов в Украине.

Уплатить военный сбор в размере 1,5% с доходов придется, независимо от того, были ли уплачены налоги за рубежом.

Кроме того, трудовые мигранты, как налогоплательщики, получающие иностранные доходы, обязаны включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года.

Необходимо помнить также об обязанности уплаты налогов и сборов на имущество, находящееся на территории Украины, которое принадлежит трудовому мигранту.

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