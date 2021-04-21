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Права и обязанности трудовых мигрантов (инфографика)

Права и обязанности трудовых мигрантов (инфографика)

Трудовая миграция среди граждан Украины сегодня весьма распространена. Впрочем, кроме положительных аспектов, как то инвестирование работниками средств в украинскую экономику и обретение за рубежом новой специальности и опыта, это явление ассоциируется с рядом рисков, связанных, в частности, с социальной защитой и пенсионным обеспечением работающих за пределами родины.

Какие же права гарантирует государство трудовым мигрантам и какие обязанности на них возлагает, пишет Минюст.

Права граждан Украины – трудовых мигрантов предусмотрены Законом Украины «О внешней трудовой миграции».

  • права трудовых мигрантов на надлежащие условия труда, вознаграждение, отдых и социальную защиту;
  • право на пенсионное обеспечение. Граждане Украины, которые постоянно проживают или работают за пределами Украины, имеют право на добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

К тому же, трудовые мигранты и члены их семей могут добровольно участвовать в системе общеобязательного государственного социального страхования. Чтобы стать участником этой системы, необходимо подать заявление в налоговый орган Украины по месту жительства. Такой орган рассмотрит его в течение 30 календарных дней со дня получения и, при наличии предусмотренных законом оснований, заключит с трудовым мигрантом договор о добровольном участии.

  • право на признание полученного за рубежом образования.

Оно касается как общего среднего и профессионально-технического, так и высшего образования. Иногда, для компенсации различий в академических (учебных) программ, необходимо пройти дополнительное обучение, тесты на компетентность, практику, защитить курсовые, дипломные работы и пр.

В результате трудовой мигрант, получивший образование за рубежом, получает свидетельство, которым подтверждается его право на продолжение образования или трудоустройства по специальности на территории Украины.

  • право на подтверждение результатов неформального профессионального обучения.

Подтверждение осуществляют предприятия, учреждения, организации, которые отвечают требованиям, установленным Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством образования и науки Украины. Лицу, подтвердившему квалификацию, выдается свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации.

Обязанности трудовых мигрантов платить налоги с доходов, полученных за рубежом.

Налоги. Суммы налогов и сборов, уплаченные за пределами Украины, зачисляются при расчете налогов и сборов в Украине.

  • Уплатить военный сбор в размере 1,5% с доходов придется, независимо от того, были ли уплачены налоги за рубежом.
  • Кроме того, трудовые мигранты, как налогоплательщики, получающие иностранные доходы, обязаны включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года.
  • Необходимо помнить также об обязанности уплаты налогов и сборов на имущество, находящееся на территории Украины, которое принадлежит трудовому мигранту.

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По материалам Finance.UA
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