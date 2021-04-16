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НКРЭКУ оштрафовала компанию за рассылку платежек с рекомендованными суммами платежа

НКРЭКУ оштрафовала компанию за рассылку платежек с рекомендованными суммами платежа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала ООО “Запоріжжяелектропостачання” на 85 тыс. грн за рассылку платежек с рекомендованными суммами платежа.

Такое решение регулятор принял на заседании 21 апреля.

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По результатам проверки НКРЭКУ установила, что ООО “Запоріжжяелектропостачання” нарушило требования нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и лицензионные условия по поставке электрической энергии потребителю.

В НКРЭКУ поступило электронное обращение и обращение, отправленное письмом Правительственного контактного центра от потребителя относительно выставления в счете бытовому потребителю графы с указанием “рекомендованный платеж”.

Отмечается, что, согласно частям 8 и 10 статьи 56 Закона Украины «О рынке электрической энергии», до заключения договора поставки электрической энергии потребителю электропоставщик должен предоставить потребителю информацию о существенных условиях договора и об имеющемся выборе порядка и форм выставления счета и проведения расчетов; договор не может содержать положения, налагающие дополнительные финансовые обязательства на потребителя.

Комиссия приняла решение о наложении на указанную компанию штрафа в размере 85 тыс. грн.

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По материалам УКРИНФОРМ
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