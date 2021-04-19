В Минэкономики оценили долю теневой экономики в Украине

Уровень теневой экономики в январе-сентябре 2020 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на на 3 п.п. больше показателя января-сентября 2019 года.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

Как отмечается в обзоре министерства, рост уровня в 2020 году теневой экономики был ожидаемым. Введенные ограничительные меры с целью защиты населения от биологической опасности своим последствиям имели уменьшение деловой активности (как внутри страны, так и за ее пределами) и, соответственно, существенный рост убытков в экономике.

“При таких условиях стремление бизнеса уменьшить риски потери ресурсов в условиях высокой неопределенности является естественным”, – говорится в сообщении.

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Динамика уровней теневой экономики, рассчитанных с использованием различных методов, была разнонаправленной. Так, из четырех методов, с использованием которых производится оценка уровня теневой экономики, увеличение уровня по сравнению с соответствующим периодом 2019 года зафиксировал только метод убыточности предприятий – на 12 п.п. (до 32% от объема официального ВВП).

Два из четырех методов показали снижение уровня теневой экономики: метод “расходы населения – розничный товарооборот и услуги” – на 1 п.п. (до 23% от объема официального ВВП); электрический метод – на 1 п.п. (до 25% от объема официального ВВП).

Монетарный метод показал отсутствие изменений в динамике уровня теневой экономики (31% от объема официального ВВП).



Инфографика: Минэкономики

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