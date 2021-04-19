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VW показал электрический кроссовер ID.6 (фото)

VW показал электрический кроссовер ID.6 (фото)

На Шанхайском автосалоне представлен большой электрический кроссовер Volkswagen ID.6 с тремя рядами сидений.

Семейство Volkswagen ID.6 базируется на растянутой версии модульной платформы MEB и по архитектуре шасси большие кроссоверы идентичны “младшему” VW ID.4: спереди подвеска McPherson, сзади – многорычажка, задние тормоза барабанные. Адаптивная подвеска – опция.

“Шестерки” – самые вместительные электрокары Volkswagen, ведь длина колесной базы увеличена до 2965 миллиметров, а габаритная длина – до 4,9 метра. Под стать размерам и колеса: топ-версии комплектуются 21-дюймовыми легкосплавными дисками, базовым ID.6 обуты в 19-дюймовые.

Друг с другом ID.6 Crozz и ID.6 X не перепутать: дизайнеры китайского филиала Volkswagen позаботились о том, чтобы отличий было достаточно. Одновременный дебют одинаковых по сути, но разных внешне автомобилей объясняется наличием двух разных, формально конкурирующих совместных предприятий – ID.6 Crozz будет выпускать подразделение FAW-Volkswagen, а ID.6 X – филиал SAIC-Volkswagen.


Фото: volkswagen-newsroom.com

Емкость китайского рынка столь велика, что затраты на различные бамперы, передние крылья, крышки багажника, фары и фонари окупаются. Общность “шестерок” никто скрывать и не пытается. В едином стиле сделана оптика и имитация воздухозаборников, в обеих ID.6 есть светящиеся логотипы и хромированный декор “парящей” крыши.

Архитектура интерьера одинакова, но взаимозаменяемых деталей немного отличаются передние панели, дверные карты, кресла, выводы воздуховодов, интерфейс информационно-развлекательных комплексов и графика виртуальных приборов, хотя диагонали экранов одинаковые.

Опции очень похожи: и для ID.6 Crozz и ID.6 X можно заказать проекционный дисплей, панорамную крышу, раздельные кресла второго ряда вместо обычного трехместного дивана, а также целый набор электронных ассистентов.


Фото: volkswagen-newsroom.com

Две имеющиеся батареи имеют емкость накопителя 58 кВт-ч и 77 кВт-ч и позволяют достичь пробега от 436 до 588 км. Аккумулятор расположен под салоном, гарантируя низкий центр тяжести. Электронные версии версии 4Motion выдают мощность 225 кВт (305 л. с.). Этого достаточно для разгона от 0 до 100 км / ч за 6,6 секунды и для максимальной скорости 160 км / ч.

В Поднебесной продаже Volkswagen ID.6 начнутся летом, так что цены объявят в ближайшее время.

По материалам Телеканал 24
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