Украина готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности для транзита — ОГТСУ

Украина в лице “Оператора ГТС” готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС для своевременного восстановления запасов газа в европейских хранилищах.
Об этом сообщил глава оператора Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
“Еще раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС. “Газпрому” нужно только обратиться с соответствующим предложением об увеличении объемов контракта и забронировать дополнительные мощности”, – написал он.
По его словам, если “Газпром” не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение – разрешить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно передвигаться в Европу.
Ранее “Газпром” забронировал все предложенные Украине дополнительные транзитные мощности на май. Хотя ожидалось, что будет сокращение транзита.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платные камеры помогли привлечь в госбюджет 3,3 миллиона гривен – Малюська7 ч. назад - 434 20
Банки без разрешения будут списывать долги со счетов украинцев: как этого избежать2 ч. назад - 1056 4
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве этой весной (инфографика)Вчера, 14:00 - 13895 4
В НАПК ожидают создания реестра банковских счетов физлиц6 ч. назад - 563 3
Подписан закон о призыве резервистов: уклонистов ждет уголовная отвественность3 ч. назад - 986 2
День финансов: от 10 долларов за метр до 31 грн за долларВчера, 17:50 - 3612 2
SkyUp продает билеты на новое направление по 560 грн в одну сторонуВчера, 15:45 - 3049
KSE прогнозирует, что курс гривны будет ежегодно обесцениватьсяВчера, 16:00 - 1665 1
Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке и в финсекторе УкраиныВчера, 21:02 - 1436 2
Как получить информацию из Реестра вещных прав на недвижимое имуществоВчера, 20:00 - 1245 1
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса3 ч. назад - 69
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минутВчера, 12:40 - 357
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхатьПозавчера, 12:10 - 268
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 600
В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (видео)14.04.2021, 10:30 - 5000 2