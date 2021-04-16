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Украина готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности для транзита — ОГТСУ

Украина готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности для транзита — ОГТСУ

Украина в лице “Оператора ГТС” готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС для своевременного восстановления запасов газа в европейских хранилищах.

Об этом сообщил глава оператора Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

“Еще раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС. “Газпрому” нужно только обратиться с соответствующим предложением об увеличении объемов контракта и забронировать дополнительные мощности”, – написал он.

По его словам, если “Газпром” не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение – разрешить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно передвигаться в Европу.

Ранее “Газпром” забронировал все предложенные Украине дополнительные транзитные мощности на май. Хотя ожидалось, что будет сокращение транзита.

По материалам Зеркало Недели
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