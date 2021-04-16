0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

Минюст зарегистрировал новые нормы финмониторинга на фондовом рынке

Минюст зарегистрировал новые нормы финмониторинга на фондовом рынке

Министерство юстиции зарегистрировало новые нормы процедуры финансового мониторинга участников, государственное регулирование которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным Минюста, обновленное положение НКЦБФР совершенствует процедуру проведения первичного финмониторинга для всех его участников. Большинство процедур предусматривают удаленную верификацию клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей.

В частности, документ регулирует удаленное установление деловых отношений:

  • с помощью системы BankID Национального банка;
  • по процедуре верификации, осуществленной СПФМ в режиме видеотрансляции с соблюдением установленных требований.

Читайте также: В Украине допустили до обращения казначейские облигации США

Новые нормы предварительно обсуждались с участниками рынка на этапе разработки проекта положения. Также в текст вошли нормы, аналогичные положению об осуществлении финмониторинга для банков.

Сейчас документ проходит процедуру систематизации в Минюсте, вскоре ожидается его публикация.

Больше интересных новостей о деньгах в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.