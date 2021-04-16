Минюст зарегистрировал новые нормы финмониторинга на фондовом рынке

Министерство юстиции зарегистрировало новые нормы процедуры финансового мониторинга участников, государственное регулирование которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным Минюста, обновленное положение НКЦБФР совершенствует процедуру проведения первичного финмониторинга для всех его участников. Большинство процедур предусматривают удаленную верификацию клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей.

В частности, документ регулирует удаленное установление деловых отношений:

с помощью системы BankID Национального банка;

по процедуре верификации, осуществленной СПФМ в режиме видеотрансляции с соблюдением установленных требований.

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Новые нормы предварительно обсуждались с участниками рынка на этапе разработки проекта положения. Также в текст вошли нормы, аналогичные положению об осуществлении финмониторинга для банков.

Сейчас документ проходит процедуру систематизации в Минюсте, вскоре ожидается его публикация.

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