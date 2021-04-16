Кто и на каких условиях может растаможить автомобиль дешевле

Верховная Рада приняла два закона: 4643-д и 4644-д, которые снижают в несколько раз стоимость растаможки авто на еврономерах.
Но это явление временное и для узкого круга автовладельцев, а именно для тех, кто ввез авто до 2021 года, пишет сайт «Сегодня».
Для владельцев таких автомобилей отменили таможенный сбор (для остальных он составляет 10% от стоимости авто) и снизили акциз, изменив формулу расчета:
Инфографика: «Сегодня”
Например. За автомобиль Volkswagen Polo 2011 года выпуска с пробегом 179 тыс. км на польском сайте объявлений просят 5000 евро. Объем двигателя — 1198 куб. см, тип — бензин.
По новой формуле акциз составит 300 евро — и никакого таможенного сбора. Но еще придется заплатить взнос 8500 грн (≈ 252 евро) во время растаможивания — за освобождение от ответственности за нарушение транзитного режима или режима ввоза. Вместе с взносом «льготник» заплатит около 552 евро.
Тот, кто ввез автомобиль в этом году, заплатил бы по обычной ставке 450 евро акциза плюс 415 евро таможенного сбора. Итого — 865 долл.
На какие авто ввели «льготы»?
По льготным ставкам можно растаможить как легковушку, так и грузовик весом до 3,5 тонны. Главное, чтобы на территорию Украины транспорт ввезли до 2021 года. И это должны быть не новые авто, а выпущенные до 2015 года.
Однако легковой автомобиль должен соответствовать хотя бы экостандарту «Евро-2» (от 1997 г.), а вот грузовик — только «Евро-5» (от 2010 г.).
Сколько времени дали на растаможку:
По мнению Михаила Катрука, соучредителя общественной организации «Доступное авто» Института исследований авторынка, не все смогут уложиться в отведенные сроки:
Проблема 1. Снятие с регистрации за границей.
Чтобы пройти всю процедуру растаможки, владелец авто должен снять машину с иностранной регистрации. Для этого нужно выехать за границу.
Проблема 2. Наличие оригинала инвойса или купчей. У владельца «еврономера» должен быть оригинал инвойса или купчей.
Если украинец не владелец авто юридически, то придется искать владельца. Проблемы могут представлять автомобили с литовскими номерами. Эти авто массово оформляли на фиктивные фирмы в Литве и передавали украинским покупателям по доверенности. Теперь многих таких фирм уже не существует.
Проблема 3. Регистрация авто в Украине. По разным данным, количество авто на «еврономерах» в Украине составляет около 500 тыс. Растаможить их за 180 дней невозможно, считает Катрук.
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