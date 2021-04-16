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В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства

В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca южнокорейского производства

В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Поставка этого препарата ожидается уже в четверг, 22 апреля.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Вакцину должны привезти в Украину в рамках инициативы COVAX.

“В понедельник, 20 апреля, подписал приказ о регистрации в Украине вакцины AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке”, – сообщил Степанов.

Он добавил, что вакцины AstraZeneca и CoviShield являются абсолютно идентичными, а значит, южнокорейская вакцина подойдет для прививки второй дозой тех, кто вакцинировался препаратом AstraZeneca индийского производства.

Всего в Украину должно прибыть 367 тысяч доз. Часть партии оставят для прививки второй дозой тех граждан, которых уже вакцинировали, остальные – для первой прививки.

Напомним, в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

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По материалам РБК-Украина
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