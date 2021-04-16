В Украине допустили к обращению казначейские облигации США

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Речь идет о:

казначейских облигациях правительства США /U.S. Treasury notes;

облигации SSB NO. 1 PLC ;

акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF ;

акции инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF .

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке.

Сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.

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