Межбанк: противостояние курсовых интересов крупных игроков продолжается

Вторник на валютном межбанке прошел в активной работе всех клиентов, но без особых потрясений. Противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов продолжилось. И снова, в конечном итоге — «боевая ничья».
Как и вчера, курс доллара не особо отклонялся от общего коридора покупок и продаж в пределах 27,995-28,025 гривен и завершилась сессия котировками 28,005/28,025 гривен за доллар. Курс евро тоже после небольшого взлета в начале дня, в конечном итоге – также особо не изменился и к концу сессии его котировки остановились на отметке 33,725/33,745 гривен.
Нацбанк участия в торгах не принимал, а спекулянтам сегодня было особо нечего делать на рынке и они продолжили работу только в формате “в две стороны”.
Аукцион Минфина по продаже ОВГЗ показал достаточно средние результаты. Всего разместили бумаг на сумму 4,59 млрд гривен с небольшим ростом доходности в пределах от 8,5% до 12,75% годовых в зависимости от сроков. Такие объемы размещения с учетом того, что инвесторам не так давно были погашены значительные суммы предыдущих ОВГЗ – завтра не особо повлияют на поведение ресурсного и валютного рынков.
Ход торгов: Стартовав с утренних 28,00/28,02 гривен к 11:00 доллар ненадолго вырос до 28,01/28,025. Но затем на торги вышли практически все основные игроки и к 12:00 курс уже находился на отметке 27,995/28,01 гривен, а к обеду опять вернулся к уровню 28,00/28,02 гривен за доллар.
После обеда больших отклонений по курсу не было, и завершилась сессия котировками 28,005/28,025. НБУ участия в торгах не принимал.
Главные события 20 апреля на валютном рынке:
Доллар на межбанке остался практически на том же уровне и к концу дня котировался в пределах 28,005/28,025 гривен.
Нацбанк на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 28,0111 гривен, а официальный курс на 21 апреля 2021 года установлен на уровне 28,0096 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США 27,99 / 28,01
евро 33,76 / 33,77
Курсы валют на Межбанке
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