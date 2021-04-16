ЕБА запустила сайт для работодателей о вакцинации от Covid-19

Европейская Бизнес Ассоциация совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запустила информационный портал по вопросам вакцинации против Covid-19 для бизнеса — covidbiz.info.
Как отмечается в сообщении ассоциации, на этом портале компании могут найти актуальные данные о коронавирусной инфекции, о вакцинации и других вопросах, связанных со здоровьем.
В одном месте собраны советы от врачей и экспертов ЮНИСЕФ, официальные материалы Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья и Коммуникационного центра вакцинации против Covid-19 при этом центре.
У представителей бизнеса есть возможность ознакомиться с экспертными статьями, пересмотреть пояснительные видео и загрузить макеты брошюр, которые можно использовать для информирования о вакцинации работников компаний.
Информационная страница также содержит раздел часто задаваемых вопросов, которые на данный момент остро волнуют работодателей — от коммерческих закупок вакцины против Covid-19 с особенностями проведения вакцинации сотрудников и тому подобное.
Отмечается, что проект был создан при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Напомним при этом, что 20 апреля посольство США также объявило, что через USAID даст Украине 155 млн долларов.
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