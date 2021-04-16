0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

СБУ заблокировала масштабное хищение дизтоплива на Укрзализныце

СБУ заблокировала масштабное хищение дизтоплива на Укрзализныце

СБУ разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО «Укрзализныця». Оперативники установили, что «схема» существовала в большинстве структурных подразделений, а убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге», — говорится в сообщении.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБУ совместно с представителями офиса безопасности АО «Укрзализныця» выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога».

«Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО „Укрзализныця“ ‒ руководителю ревизионной комиссии», — сообщает СБУ.


Фото: СБУ

Как отмечается, оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы во время передачи всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе также заверили, что СБУ совместно с АО «Укрзализныця» продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.