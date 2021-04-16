СБУ заблокировала масштабное хищение дизтоплива на Укрзализныце

СБУ разоблачила масштабный механизм хищения дизельного топлива в АО «Укрзализныця». Оперативники установили, что «схема» существовала в большинстве структурных подразделений, а убытки от этого механизма могут достигать десятков миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге», — говорится в сообщении.

В частности, в ходе проведения проверок сотрудники СБУ совместно с представителями офиса безопасности АО «Укрзализныця» выявили значительные нарушения в одном из структурных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога».

«Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО „Укрзализныця“ ‒ руководителю ревизионной комиссии», — сообщает СБУ.



Фото: СБУ

Как отмечается, оперативники спецслужбы задержали в Харькове организатора схемы во время передачи всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В пресс-службе также заверили, что СБУ совместно с АО «Укрзализныця» продолжает принимать меры по недопущению срыва перевозочного процесса на железнодорожном транспорте из-за нехватки дизельного топлива.