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Цены на жилье в Украине за последний год выросли более чем на 10% (инфографика)

Цены на жилье в Украине за последний год выросли более чем на 10% (инфографика)

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 11,6%. По сравнению с концом 2020 года цены выросли на 5,6%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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За год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.

Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 7,9%, на вторичном – на 13,1%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,7%, на вторичном – на 11,8%.

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Напомним, по данным Евростата, в четвертом квартале 2020 года средние цены на жилье в Евросоюзе выросли на 5,7% в годовом исчислении и на 1,3% в квартальном. Самый значительный годовой прирост цен на жилье в Люксембурге (+ 16,7%), Дании (+ 9,8%), Литве (+ 9,4%).

Справка Finance.ua:

  • В марте 2021 года средняя цена домов в Киеве составила 29 498 грн. за 1 кв. м, по сравнению с декабрем 2020 года средняя цена домов увеличилась на 3,8%. В долларовом эквиваленте – на 5,7%, до 1 061 долл. США/кв. м (±3,4%).
  • Средняя цена квадрата домов в пригороде Киева в марте составила 23 511 грн. (плюс 3,3% от декабря). В долларовом эквиваленте средняя цена выросла до 846 долл..

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По материалам Finance.UA
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