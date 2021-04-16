Цены на жилье в Украине за последний год выросли более чем на 10% (инфографика)

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 11,6%. По сравнению с концом 2020 года цены выросли на 5,6%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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За год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 9,8%, на вторичном – на 12,4%.
Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 7,9%, на вторичном – на 13,1%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 11,7%, на вторичном – на 11,8%.
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Напомним, по данным Евростата, в четвертом квартале 2020 года средние цены на жилье в Евросоюзе выросли на 5,7% в годовом исчислении и на 1,3% в квартальном. Самый значительный годовой прирост цен на жилье в Люксембурге (+ 16,7%), Дании (+ 9,8%), Литве (+ 9,4%).
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