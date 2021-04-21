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BMW переведет на электричество четверть продаваемых в Китае автомобилей уже к 2025 году

BMW переведет на электричество четверть продаваемых в Китае автомобилей уже к 2025 году

Немецкую марку BMW трудно причислить к передовикам электрификации транспортного парка, хотя эксперименты по выпуску электромобилей она начала намного раньше некоторых конкурентов.

Если в глобальном масштабе к 2030 году BMW переведёт на электротягу только половину новых машин этой марки, то в Китае рубеж в четверть ассортимента будет преодолён уже к 2025 году.

Соответствующие заявления на отраслевом мероприятии в Шанхае на этой неделе сделал глава местного представительства BMW Йохен Голлер (Jochen Goller). По официальным данным, в прошлом году примерно 4 % проданных в Китае машин марки BMW были электрическими. К 2023 году компания выведет на местный рынок 12 новых моделей электромобилей.

Китайские производственные мощности компания BMW намеревается расширить, но окончательные решения пока не приняты. В этой стране немецкий автопроизводитель действует через совместные предприятия с Brilliance и Great Wall. В последнем случае китайский партнёр построит новое предприятие, которое с 2023 года начнёт выпускать электрические версии Mini в ассортименте двух моделей для реализации на мировом рынке. Эта дочерняя марка перейдёт на электротягу с 2030 года.

По материалам 3dnews.ru
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