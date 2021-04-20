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Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услуги

Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услуги

В этом году украинцам придется заплатить за коммунальные услуги на 100 млрд грн больше, чем в 2020 году.

Такое мнение высказал глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко, пишет 100realty.ua.

При этом из-за новых ограничений при назначении субсидий в стране продолжится рост задолженности. К концу года сумма может достичь 90 млрд грн.

«Теперь субсидии не смогут получить те, у кого есть депозит, кто выезжал за границу, кто купил микроволновку и т.д.», – рассказал эксперт.

По его словам, с 1 октября прошлого года по 1 февраля 2021-го задолженность за коммуналку выросла на 26,6 млрд грн, притом что с октября 2019 по октябрь 2020 года украинцы задолжали 5 млрд грн.

Ранее в ЧАО «АК «Киевводоканал» заявили о намерении повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2021 год. В компании хотят повысить тарифы почти на 20%.

С 1 января 2021 г. постановлением НКРЭКУ от 16.12.2020 № 2499 был изменен тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для таких категорий потребителей Киевводоканала:

  • юридических лиц,
  • бюджетных учреждений,
  • потребителей частного сектора г. Киев.

Справка Finance.ua:

  • Стоимость жилищно-коммунальных услуг за год выросла на 22%. Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин. Рост платы за коммунальные услуги: за электроэнергию – на 36,6%, природный газ – на 63,6%, горячей воды и отопления – на 10,4%.

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По материалам Finance.UA
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