Юлий Щукин: аутсорсинг внутреннего аудита

В период пандемии рынок аудиторских услуг развивается стремительнее, чем когда-либо. Оставаться на плаву и удерживать лидерские позиции становится сложнее, особенно, когда с каждым днем конкуренты повышают эффективность бизнеса, оптимизируют расходы и автоматизируют бизнес-процессы, стремясь устранить «боли» клиентов.

С каждым днем услуга полного или частичного аутсорсинга внутреннего аудита становится все более востребованной.

Традиционно внутренний аудит выполнялся собственными командами предприятия. Со временем это изменилось, и теперь многие западные организации полностью или частично передают на аутсорсинг функции внутреннего аудита.

В последнее время наблюдается тенденция относительно полного или частичного выполнения функций внутреннего аудита на предприятиях или финансовых учреждениях.

Организация может нанять небольшое количество внутренних аудиторов в штат, но их обязанности могут потребовать специальных навыков, таких как аудит информационных технологий, автоматизированных процессов, коррупционных рисков, различных направлений деятельности организации, знания международных стандартов аудита и украинского законодательства.

Наем и удержание специалистов с необходимым опытом и навыками может стать невыполнимой миссией для многих компаний, поэтому их функция внутреннего аудита является формальной или недостаточно эффективной.

Но если такую команду все же удается собрать, руководству нужно быть готовым к регулярным и существенным финансовым инвестициям.

Формальное наличие внутреннего аудита (далее – ВА) провоцирует не только лишние расходы средств акционеров, но и не несет добавленную стоимость руководству, Наблюдательному совету и организации в целом. Более того, неэффективный внутренний аудит не сможет полноценно выполнять функцию «последней линии защиты», что создает значительные риски и угрозы для организации.

Что же такое аутсорсинг внутреннего аудита

Многие западные компании уже широко используют модель частичного или полного аутсорсинга внутреннего аудита. Сегодня ВА это и управление рисками, и выявление кейсов мошенничества, и процедуры мониторинга, необходимые для защиты активов компании, и поддержание актуальности динамично обновляющихся IT-систем.

Соответственно, возрастают и затраты на содержание целого штата из аудиторов, специалистов по IT-аудиту, управлению рисками и кибербезопасностью.

Функция внутреннего аудита становится по-настоящему эффективной только при наличии, как минимум, каждого из таких специалистов в штате.

Как нанять уже обученных специалистов и обеспечить их достойным вознаграждением в условиях, когда нужно оптимизировать процессы и затраты? Этот вопрос является довольно болезненным для многих организаций.

Тут и приходит на помощь опыт западных коллег, которые полностью или частично передают задачи внутреннего аудита на аутсорсинг.

Изменения во внешней и внутренней среде компаний, усложнение информационных технологий и внутренних процессов, а также более жесткие требования к организации систем внутреннего контроля, аудита, корпоративного управления, – все эти факторы требуют от руководства организации поднимать планку к требованиям профессионального качества и количества сотрудников службы внутреннего аудита.

Таким образом, компании сталкиваются с новыми вызовами, а именно:

привлечение и удержание квалифицированных сотрудников;

доступ к передовым технологиям проведения внутреннего аудита;

постоянное обучение и поддержка профессиональной сертификации;

возможность привлекать специалистов с международным опытом;

обеспечение независимости службы внутреннего аудита и многое другое.

Полный и частичный аутсорсинг внутреннего аудита

Из названия следует, что полный аутсорсинг предусматривает делегирование всех функций внутреннего аудита внешним специалистам, т.е. сотрудникам аудиторской фирмы. В мировой практике такой формат предпочитают небольшие и средние компании.

К частичному аутсорсингу чаще обращаются крупные компании. Потребность в разовом аутсорсинге может возникнуть из-за нехватки персонала в сочетании с необходимостью соблюдения сжатых сроков.

Также часто требуются специалисты с глубокими знаниями в тех или иных областях для выполнения специальных проектных работ.

Сотрудничество с аудиторскими фирмами на условиях аутсорсинга актуально в таких случаях:

существует дефицит квалифицированных ресурсов в штате;

компания нуждается в сокращении затрат на содержание сотрудников;

необходимость в улучшении качества аудита;

необходимость в проведении проверки в географически удаленных подразделениях;

существует подозрение о внутрикорпоративном мошенничестве.

Преимущества аутсорсинга внутреннего аудита

Чтобы удерживать высококвалифицированный персонал, необходимо регулярно выделять существенные бюджеты на обучение и поддержание квалификации сотрудников. Обеспечить необходимую поддержку своим работникам в кризисные периоды способна не каждая компания.

Кроме того, руководство должно быть уверено, что подразделение внутреннего аудита функционирует исправно и «третья» линия защиты выстроена максимально эффективно.

Данные задачи может эффективно решать аутсорсинг – полный или частичный (ко-сорсинг).

Это позволяет решать задачи в сфере внутреннего аудита силами квалифицированных специалистов и привлекать дополнительные трудовые ресурсы в период максимальной нагрузки, а также для выполнения проектов любой сложности. Дает преимущество организации не увеличивать численность сотрудников, сэкономить на фиксированных затратах на их содержание и в то же время получить качественные услуги по ВА от внешней организации.

Таким образом, аутсорсинг / ко-сорсинг ВА имеет следующие преимущества:

существенное повышение качества функции внутреннего аудита;

исчезает статья расходов на выплату зарплат, премий, больничных, отпускных;

повышается прозрачность и объективность результатов аудита, благодаря привлечению независимых специалистов, не связанных с руководством или сотрудниками предприятия;

отсутствие затрат на создание и развитие собственной службы внутреннего аудита, а также на обучение и сертификацию сотрудников;

возрастает качество аудита благодаря привлечению высококвалифицированных специалистов с необходимым опытом и компетенциями, которые используют самые актуальные инструменты и методики;

доступ к передовым технологиям и методологии проведения внутреннего аудита;

обеспечение необходимого количества человеческих ресурсов.

Вместе с тем реальность стремительно меняется, а чтобы помочь своей компании устоять на ногах, нужно оперативно реагировать на все перемены.

В частности, модернизировать и «освежать» процессы внутреннего аудита, которые работали предыдущие десятилетия.

В этом вопросе никто не поможет лучше, чем приглашенный специалист из авторитетной аудиторской фирмы, обладающий инновационными методиками и техниками. Внешний специалист поможет приспособиться к изменениям, адаптировать бизнес-модель, изменить образ мышления, найти баланс между традиционными и новыми техниками.

Подводя итог

Так какую модель лучше выбрать: создавать собственный штат внутренних аудиторов или привлекать внешних специалистов? Ответ на этот вопрос должен дать менеджмент компании на основании регулярных оценок качества внутреннего аудита.

Каждая из моделей имеет свои плюсы и минусы. Безусловно, однозначного ответа для всех нет, истина традиционно лежит где-то посередине.

Юлий Щукин, директор по аудиту Kreston GCG