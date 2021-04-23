Юлий Щукин: аутсорсинг внутреннего аудита

В период пандемии рынок аудиторских услуг развивается стремительнее, чем когда-либо. Оставаться на плаву и удерживать лидерские позиции становится сложнее, особенно, когда с каждым днем конкуренты повышают эффективность бизнеса, оптимизируют расходы и автоматизируют бизнес-процессы, стремясь устранить «боли» клиентов.
С каждым днем услуга полного или частичного аутсорсинга внутреннего аудита становится все более востребованной.
Традиционно внутренний аудит выполнялся собственными командами предприятия. Со временем это изменилось, и теперь многие западные организации полностью или частично передают на аутсорсинг функции внутреннего аудита.
В последнее время наблюдается тенденция относительно полного или частичного выполнения функций внутреннего аудита на предприятиях или финансовых учреждениях.
Организация может нанять небольшое количество внутренних аудиторов в штат, но их обязанности могут потребовать специальных навыков, таких как аудит информационных технологий, автоматизированных процессов, коррупционных рисков, различных направлений деятельности организации, знания международных стандартов аудита и украинского законодательства.
Наем и удержание специалистов с необходимым опытом и навыками может стать невыполнимой миссией для многих компаний, поэтому их функция внутреннего аудита является формальной или недостаточно эффективной.
Но если такую команду все же удается собрать, руководству нужно быть готовым к регулярным и существенным финансовым инвестициям.
Формальное наличие внутреннего аудита (далее – ВА) провоцирует не только лишние расходы средств акционеров, но и не несет добавленную стоимость руководству, Наблюдательному совету и организации в целом. Более того, неэффективный внутренний аудит не сможет полноценно выполнять функцию «последней линии защиты», что создает значительные риски и угрозы для организации.
Что же такое аутсорсинг внутреннего аудита
Многие западные компании уже широко используют модель частичного или полного аутсорсинга внутреннего аудита. Сегодня ВА это и управление рисками, и выявление кейсов мошенничества, и процедуры мониторинга, необходимые для защиты активов компании, и поддержание актуальности динамично обновляющихся IT-систем.
Соответственно, возрастают и затраты на содержание целого штата из аудиторов, специалистов по IT-аудиту, управлению рисками и кибербезопасностью.
Функция внутреннего аудита становится по-настоящему эффективной только при наличии, как минимум, каждого из таких специалистов в штате.
Как нанять уже обученных специалистов и обеспечить их достойным вознаграждением в условиях, когда нужно оптимизировать процессы и затраты? Этот вопрос является довольно болезненным для многих организаций.
Тут и приходит на помощь опыт западных коллег, которые полностью или частично передают задачи внутреннего аудита на аутсорсинг.
Изменения во внешней и внутренней среде компаний, усложнение информационных технологий и внутренних процессов, а также более жесткие требования к организации систем внутреннего контроля, аудита, корпоративного управления, – все эти факторы требуют от руководства организации поднимать планку к требованиям профессионального качества и количества сотрудников службы внутреннего аудита.
Таким образом, компании сталкиваются с новыми вызовами, а именно:
Полный и частичный аутсорсинг внутреннего аудита
Из названия следует, что полный аутсорсинг предусматривает делегирование всех функций внутреннего аудита внешним специалистам, т.е. сотрудникам аудиторской фирмы. В мировой практике такой формат предпочитают небольшие и средние компании.
К частичному аутсорсингу чаще обращаются крупные компании. Потребность в разовом аутсорсинге может возникнуть из-за нехватки персонала в сочетании с необходимостью соблюдения сжатых сроков.
Также часто требуются специалисты с глубокими знаниями в тех или иных областях для выполнения специальных проектных работ.
Сотрудничество с аудиторскими фирмами на условиях аутсорсинга актуально в таких случаях:
Преимущества аутсорсинга внутреннего аудита
Чтобы удерживать высококвалифицированный персонал, необходимо регулярно выделять существенные бюджеты на обучение и поддержание квалификации сотрудников. Обеспечить необходимую поддержку своим работникам в кризисные периоды способна не каждая компания.
Кроме того, руководство должно быть уверено, что подразделение внутреннего аудита функционирует исправно и «третья» линия защиты выстроена максимально эффективно.
Данные задачи может эффективно решать аутсорсинг – полный или частичный (ко-сорсинг).
Это позволяет решать задачи в сфере внутреннего аудита силами квалифицированных специалистов и привлекать дополнительные трудовые ресурсы в период максимальной нагрузки, а также для выполнения проектов любой сложности. Дает преимущество организации не увеличивать численность сотрудников, сэкономить на фиксированных затратах на их содержание и в то же время получить качественные услуги по ВА от внешней организации.
Таким образом, аутсорсинг / ко-сорсинг ВА имеет следующие преимущества:
Вместе с тем реальность стремительно меняется, а чтобы помочь своей компании устоять на ногах, нужно оперативно реагировать на все перемены.
В частности, модернизировать и «освежать» процессы внутреннего аудита, которые работали предыдущие десятилетия.
В этом вопросе никто не поможет лучше, чем приглашенный специалист из авторитетной аудиторской фирмы, обладающий инновационными методиками и техниками. Внешний специалист поможет приспособиться к изменениям, адаптировать бизнес-модель, изменить образ мышления, найти баланс между традиционными и новыми техниками.
Подводя итог
Так какую модель лучше выбрать: создавать собственный штат внутренних аудиторов или привлекать внешних специалистов? Ответ на этот вопрос должен дать менеджмент компании на основании регулярных оценок качества внутреннего аудита.
Каждая из моделей имеет свои плюсы и минусы. Безусловно, однозначного ответа для всех нет, истина традиционно лежит где-то посередине.
Юлий Щукин, директор по аудиту Kreston GCG
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