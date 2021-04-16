Госфинмониторинг в I квартале выявил подозрительных операций более чем на 22 млрд

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение I квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Общая сумма таких финансовых операций составляет 22,4 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.

Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 43 материала по отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. Они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Также Госфинмониторинг направил 22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.

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