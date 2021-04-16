В Польше для ускорения вакцинации меняют программу прививок

В Польше с 26 апреля меняют программу прививок, чтобы ускорить вакцинацию населения.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Варшаве глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

До 9 мая все совершеннолетние получат электронное направление на прививки и в определенные сроки смогут зарегистрироваться на проведение вакцинации.

По новой программе прививок, с 26 апреля на проведение вакцинации в Польше смогут регистрироваться люди, которые родились в 1974—1975 и последующих годах: ежедневно можно будет регистрировать людей, которые родились в два конкретных года. В то же время с 7 по 9 мая можно будет регистрировать лиц, родившихся в 1994—2003 гг.

Как сообщил Дворчик, с 26 апреля будет происходить ускорение программы прививок в связи с получением во втором квартале больших объемов вакцины. Если вакцины будет много, то прививки будут проводить и в воскресенье. Кроме того, правительство будет формировать резервные списки, чтобы вакцина не пропадала в случае отмены людьми конкретных сроков прививок.

В свою очередь глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил, что в ближайшее время будет проинформировано о дальнейшей отмене ограничений, наложенных правительством в условиях третьей волны пандемии COVID-19. По его словам, в первую очередь речь пойдет о возобновлении стационарного обучения для учащихся 1−3 классов школ, возобновлении работы сферы услуг и работы торговых центров. Отмена ограничений может происходить по региональному признаку.

Недзельский отметил, что в Польше доминирует «британский» штамм коронавируса, хотя уже выявлены случаи «нигерийской» и «южноафриканской» мутаций COVID-19.

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