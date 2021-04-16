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Как пандемия повлияла на потребительское кредитование

Как пандемия повлияла на потребительское кредитование

Украинцы существенно снизили «аппетиты» в приобретении вещей непервоочередной необходимости и сосредоточились на удовлетворении основных потребностей.

Об этом рассказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

«Это нормальная реакция в не очень стабильной экономике, какой украинская экономика является последние 30 лет. Она, как и государственная политика, колеблется либо в одну, либо в другую сторону. Экономика все колебания очень сильно чувствует, поэтому очень много людей имеют определенное отношение к займам, кредитам, когда лучше собрать и после этого купить то, что ты хочешь», — рассказал Андрей Дубас.

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В то же время эксперт подчеркнул, что в Европе и США другая ситуация с кредитованием.

«Люди спокойно относятся к долгосрочным кредитам. Например, в США или Европе ипотека на 30 лет — это абсолютно нормальное явление, и люди планируют свои доходы. Для них основная задача — это не потерять работу, чтобы можно было платить свои кредитные займы. И получить кредит в таких развитых экономиках гораздо проще», — прокомментировал Дубас.

По его словам, из-за пандемии многие люди потеряли работу или были вынуждены брать отпуска, что повлияло на доходы. В частности, из-за этого люди начали уменьшать расходы на второстепенные вещи.

«Что касается потребительского кредитования, то за последний год действительно есть спад, поскольку сейчас период неопределенности. Банки за 2020 год показали прибыль. Конечно, есть диверсификация таким образом, что если потребительское кредитование падает, то банки размещаются в другие инструменты доходов. Существенно на банковскую систему это не повлияло. Тем более сейчас есть интересные программы, которые предлагает государство, например, ипотека под 7%, кредиты 5−7-9% для развития малого и среднего бизнеса. Этих программ раньше не было, и сейчас многие банки к ним присоединяются», — рассказал Дубас.

Эксперт напомнил о том, что НБУ повысил учетную ставку до 7,5% годовых.

Дубас пояснил, что для экономики это, конечно, определенные потрясения, поскольку поднятие учетной ставки повлечет за собой и расходы по кредитам, но для потребителей-вкладчиков это будет и поднятие уровня депозитов в гривне.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Украинское радио
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