В АУБ объяснили, почему украинцы не зарабатывают на депозитах

Если украинцы хотят дешевых кредитов под 3−5%, то они должны понимать, что и депозитные ставки будут низкими.
Об этом в интервью изданию Banker.ua рассказал Президент Ассоциации банков Украины (АУБ) Андрей Дубас.
По словам собеседника издания, сегодня на гривневом вкладе за год можно заработать в среднем 10,5%, тогда как процент по депозитам в иностранной валюте значительно ниже.
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«Это обусловлено тем, что в Украине банки не имеют возможности предоставлять кредиты в иностранной валюте физическим лицам. Но есть много вариантов, где можно размещать деньги, ценные бумаги. По прогнозам Нацбанка, инфляция в этом году должна составить 7,5%. Если в 2018 году ставка была 18%, то сегодня — 6,5%. Если мы хотим дешевых кредитов — 3−5%, то мы должны понимать, что ставка и по депозитам будет низкой — 1−3%», — говорит Андрей Дубас.
Что же касается банковских продуктов, которые, как ожидается, будут наиболее востребованными в 2021 году, то эксперт упоминает ипотечные программы кредитования фермеров и продажу объектов недвижимости в рамках «малой приватизации».
«Банк может оценить объекты, выставленные на продажу, и выдать кредит реальному покупателю того или иного лота. Я думаю, в этом году такой банковский продукт будет актуальным», — отмечает Дубас.
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