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На какой размер пособия смогут рассчитывать украинцы в случае потери работы

На какой размер пособия смогут рассчитывать украинцы в случае потери работы

На сегодняшний день украинцам, которые потеряли работу в период карантина, пособие по безработице назначается с первого дня получения статуса безработного, а продолжительность его выплат не может превышать 270 календарных дней.

Об этом рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк в интервью «Фактам».

Сам же размер выплат зависит от нескольких факторов:

  • во-первых, максимальная помощь по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. На сегодня это 9,08 тыс. грн;
  • во-вторых, размер выплат зависит от трудового стажа и официальной зарплаты на предыдущем месте работы.

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Если рабочий стаж до двух лет, предполагается помощь в размере 50% от зарплаты. Стаж от двух до шести лет — 55%, от шести до десяти — 60%, а если стаж свыше 10 лет — 70%.

Вместе с тем Служба занятости будет постепенно урезать размер выплат:

  • первые 90 дней будут платить 100% суммы,
  • следующие 90 дней — 80%,
  • в дальнейшем — 70%.

Например, если у безработного официальная зарплата на предыдущем месте работы составляла 6 тыс. грн, а его стаж — девять лет, в первые 90 дней размер его пособия составит 3,6 тыс. грн. В следующие 90 дней — уже 2,88 тыс. грн. А в дальнейшем — 2,52 тыс. грн.

«Кроме того, постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на период действия карантина минимальный размер пособия по безработице без учета страхового стажа увеличен с 650 грн до 1 тыс. грн», — отметила она.

Параллельно Жовтяк обратила внимание, что согласно действующему законодательству в случае увольнения с последнего места работы по соглашению сторон или по собственному желанию без уважительных причин, продолжительность выплаты пособия по безработице сокращается на 90 календарных дней.

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По материалам УБР
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