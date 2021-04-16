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Кто в Украине получает от 67 тыс. грн (инфографика)

Кто в Украине получает от 67 тыс. грн (инфографика)

Самую высокую среднюю зарплату получают программисты, владеющие языком Java. Согласно информации на сайте поиска работы, там им предлагают зарплату от 67,5 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте work.ua.

Также к высокооплачиваемым вакансиям относятся ASP.Net Программист — 65 000 грн, Magento-программист — 65 000 грн, C++ программист — 65 000 грн.

В январе этого года Кабинет министров согласовал реализацию эксперимента по профессиональному обучению безработных Киева по потребностям работодателей в ІТ-сфере. После прохождения обучения работодатель должен был в течение 30 дней трудоустроить участника эксперимента на срок не менее года и платить ему не менее двух минимальных заработных плат.

Напомним, в 2020 году Украина получила более $ 5 млрд от экспорта ІТ-услуг. Об этом свидетельствуют данные НБУ по платежному балансу и внешней торговле. По данным НБУ, общий экспорт Украины в 2020 году сократился на 4,6%. Сокращение коснулось как экспорта товаров, так и услуг. При этом, экспорт ІТ-индустрии вырос на $ 853 млн, то есть более чем на 20% в год. Таким образом, доля компьютерных услуг в общем экспорте достигла 8,3%.

Как в мире. В среднем американские разработчики получают самые высокие зарплаты: средняя зарплата местных специалистов в разработке достигает $ 109 167 в год. Страны с самым высоким уровнем оплаты труда — Австралия и Канада со средней годовой зарплатой разработчиков $ 88 538 и $ 72 771 соответственно.

Справка Finance.ua:

  • Как показывает обзор заработных плат C-level в IT от команды Indigo Tech Recruiters, в этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $ 3900, а мужчин — $ 6550. По сравнению с прошлым годом сохранилась разница в 40% в пользу мужчин: тогда зарплаты были на уровне $ 3000 и $ 5000 соответственно.

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По материалам Finance.UA
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