Нацбанк перечислит в бюджет 24,43 млрд грн с прибыли

В этом году Национальный банк перечислит 24,43 млрд грн в государственный бюджет из 40,7 млн грн прибыли, полученной в прошлом году.
Совет НБУ 20 апреля утвердил консолидированную финансовую отчетность центробанка Украины за 2020 год, которая была подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги».
«В 2021 году Национальный банк перечислит в государственный бюджет 24,43 млрд грн своей прибыли. Соответственно государство получит практически на 2 млрд грн больше, чем Национальный банк ожидал, когда предоставлял в прошлом году прогнозную сумму для закладки в нынешний бюджет. НБУ перечислит эти средства в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов», — отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
По состоянию на 31 декабря 2020 года валюта баланса НБУ составляла 1 331,6 млрд грн (в 2019 году — 1 060,8 млрд грн).
Основные изменения в активах Нацбанка вызваны:
Основные изменения в обязательствах НБУ произошли по статьям:
Увеличение размера собственного капитала Национального банка в прошлом году с 83,3 млрд грн до 184,9 млрд грн (или на 122%) произошло за счет роста резервов переоценки, что обусловлено в основном девальвацией гривны.
Основное влияние на финансовый результат Нацбанка имели:
Административные расходы НБУ, расходы на содержание персонала и расходы, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, составляют 4,6 млрд грн (в 2019 году — 4,3 млрд грн).
Следовательно, по итогам 2020 года прибыль до распределения национального банка составляет 40,7 млрд грн.
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