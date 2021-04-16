Нацбанк перечислит в бюджет 24,43 млрд грн с прибыли

В этом году Национальный банк перечислит 24,43 млрд грн в государственный бюджет из 40,7 млн грн прибыли, полученной в прошлом году.

Совет НБУ 20 апреля утвердил консолидированную финансовую отчетность центробанка Украины за 2020 год, которая была подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги».

«В 2021 году Национальный банк перечислит в государственный бюджет 24,43 млрд грн своей прибыли. Соответственно государство получит практически на 2 млрд грн больше, чем Национальный банк ожидал, когда предоставлял в прошлом году прогнозную сумму для закладки в нынешний бюджет. НБУ перечислит эти средства в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов», — отметила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По состоянию на 31 декабря 2020 года валюта баланса НБУ составляла 1 331,6 млрд грн (в 2019 году — 1 060,8 млрд грн).

Основные изменения в активах Нацбанка вызваны:

наращиванием международных резервов, которые увеличились на 15% – с $ 25,3 млрд на конец 2019 года до $ 29,1 млрд на конец 2020 года;

значительным ростом кредитного портфеля НБУ , впервые за последние 5 лет вырос и составляет 66,9 млрд грн. Основная часть прироста связана с введением инструментов долгосрочного кредитования банков с целью поддержки экономики в условиях коронавирусного кризиса. Задолженность по этим инструментам на конец 2020 года составляет 48,4 млрд грн.

Основные изменения в обязательствах НБУ произошли по статьям:

банкноты и монеты в обращении, объем которых увеличился на 31% до 558,7 млрд грн;

средства государственных и других учреждений (преимущественно Госказначейства), объем которых увеличился на 81% до 70,7 млрд грн;

кредиты, полученные от МВФ , задолженность по которым уменьшилась на 9% в эквиваленте SDR и составляет 4,7 млрд SDR .

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в прошлом году с 83,3 млрд грн до 184,9 млрд грн (или на 122%) произошло за счет роста резервов переоценки, что обусловлено в основном девальвацией гривны.

Основное влияние на финансовый результат Нацбанка имели:

процентные доходы и расходы, чистая сумма которых по итогам 2020 года составляет 15,3 млрд грн, что на 24,7% меньше, чем в 2019 году, главным образом за счет снижения процентных ставок;

переоценка финансовых инструментов в связи с изменением официального валютного курса и их справедливой стоимости в размере 113 млрд грн, из которых 87 млрд грн является нереализованной переоценкой и в соответствии с законодательством не включается в прибыль до распределения, а направляется в резервы переоценки активов и обязательств.

Административные расходы НБУ, расходы на содержание персонала и расходы, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, составляют 4,6 млрд грн (в 2019 году — 4,3 млрд грн).

Следовательно, по итогам 2020 года прибыль до распределения национального банка составляет 40,7 млрд грн.

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