Как получить информацию из Реестра вещных прав на недвижимое имущество

Процедура предоставления информации из государственного реестра прав имеет определенные особенности в зависимости от того, кто и с какой целью хочет ее получить.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

Информация по объекту недвижимого имущества и субъекту вещного права предоставляется в электронной форме (при условии идентификации такого лица с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или другого альтернативного средства идентификации лица) или в бумажной форме.

Алгоритм предоставления информации из ГРП физическим и юридическим лицам:

Для получения информационной справки из ГРП в электронной форме требуется:

Зайти на сайт Министерства юстиции Украины раздел Онлайн-сервисы, подраздел «Информация из Государственного реестра вещных прав».

Вход в подраздел происходит с помощью ЭЦП .

После авторизации в системе относительно объекта недвижимого имущества можно осуществить поиск по 3 критериям:

▪️ адресу; регистрационному номеру объекта недвижимости; кадастровому номеру земельного участка.

Также можно найти информацию относительно субъекта вещного права, обременения – физического или юридического лица.

Уплатить административный сбор (0,0125 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – на 2021 год эта финансовая величина зафиксирована на уровне 2270 гривен, то есть нужно уплатить около 30 грн).

Скачать сформированную информационную справку.

Если гражданин или юридическое лицо хочет получить соответствующую информацию в бумажной форме, нужно обратиться к поставщику такой информации государственного регистратора прав на недвижимое имущество, уполномоченного лица ближайшего Центра предоставления административных услуг или нотариуса.

В этом случае нужно предоставить документ, по которому осуществляется установление лица, и документ, подтверждающий уплату административного сбора.

Плата за предоставление информации из ГРП в бумажной форме составляет 0,025 прожиточного минимума для трудоспособных лиц из расчета за каждые 25 страниц, то есть за информацию, которая размещена на более чем 25 листах бумаги форматом А4, в 2021-м году нужно оплатить 60 грн.

Министерство юстиции Украины не наделено полномочиями предоставлять информацию из ГРП, поэтому гражданам, юридическим лицам, должностным лицам или другим уполномоченным субъектам в случае необходимости получения сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременений нужно пользоваться соответствующими алгоритмами.

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