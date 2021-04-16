Как получить информацию из Реестра вещных прав на недвижимое имущество

Процедура предоставления информации из государственного реестра прав имеет определенные особенности в зависимости от того, кто и с какой целью хочет ее получить.
Об этом говорится в сообщении Минюста.
Информация по объекту недвижимого имущества и субъекту вещного права предоставляется в электронной форме (при условии идентификации такого лица с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или другого альтернативного средства идентификации лица) или в бумажной форме.
Алгоритм предоставления информации из ГРП физическим и юридическим лицам:
Для получения информационной справки из ГРП в электронной форме требуется:
Также можно найти информацию относительно субъекта вещного права, обременения – физического или юридического лица.
Если гражданин или юридическое лицо хочет получить соответствующую информацию в бумажной форме, нужно обратиться к поставщику такой информации государственного регистратора прав на недвижимое имущество, уполномоченного лица ближайшего Центра предоставления административных услуг или нотариуса.
В этом случае нужно предоставить документ, по которому осуществляется установление лица, и документ, подтверждающий уплату административного сбора.
Плата за предоставление информации из ГРП в бумажной форме составляет 0,025 прожиточного минимума для трудоспособных лиц из расчета за каждые 25 страниц, то есть за информацию, которая размещена на более чем 25 листах бумаги форматом А4, в 2021-м году нужно оплатить 60 грн.
Министерство юстиции Украины не наделено полномочиями предоставлять информацию из ГРП, поэтому гражданам, юридическим лицам, должностным лицам или другим уполномоченным субъектам в случае необходимости получения сведений о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременений нужно пользоваться соответствующими алгоритмами.
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