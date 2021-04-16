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Платная вакцина против коронавируса: Минздрав предложил отложить ее до 2022 года

Платная вакцина против коронавируса: Минздрав предложил отложить ее до 2022 года

В 2021 году платной вакцины против коронавируса в Украине не будет. Причиной стал дефицит вакцин, так как их выпускают небольшими партиями.

Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире программы «Завтрак с 1+1».

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Также он отметил, что в этом году платная вакцинация против коронавируса является нецелесообразной. Кроме того, все компании, которые производят препараты против коронавируса, сотрудничают только с правительствами стран.

В частности, правительства предусмотрели в бюджетах расходы на приобретение необходимого количества вакцин для населения. Поэтому если кто-то из-за дефицита вакцин предлагает приобрести их, то за это можно понести уголовную ответственность.

Напомним, Министерство здравоохранения в конце марта утверждало, что украинцы смогут приобрести вакцины против коронавируса уже летом-осенью 2021 года. Позже председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия это опроверг и анонсировал платную вакцину от коронавируса в конце осени 2021 года.

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По материалам The page
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