Toyota презентовала электрический кроссовер bZ4X

О подготовке нового электрического кроссовера от Toyota было известно уже давно, но пока компания представила это только концепт. Уже в следующем году его запустят в серию: производство наладят в Китае и Японии, а продавать новинку планируют по всему миру.



Toyota bZ4X (концепт) 2021 года

Индекс bZ расшифровывается как beyond zero («за пределами нуля»), а вторая часть названия указывает на положение модели в линейке и наличие полного привода.

К сожалению, никакие характеристики на данный момент не раскрываются: известно лишь, что машина разработана совместно с Subaru на новой платформе e-TNGA. Из особенностей можно отметить альтернативный руль в виде штурвала – в духе недавнего концепта Lexus LF-Z Electrified, причем управление осуществляется по проводам.

В «Тойоте» говорят, что по внутреннему пространству bZ4X можно сравнить с седанами D-сегмента, хотя по габаритам он ближе к сегменту C.

Toyota уже подала заявку на регистрацию товарных знаков от bZ1X к bZ5X, а также их вариаций без X – для моноприводных версий.

Официально подтверждено, что к 2025 году компания выпустит 15 электромобилей, семь из них появятся в линейке bZ.