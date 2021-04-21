Toyota презентовала электрический кроссовер bZ4X

О подготовке нового электрического кроссовера от Toyota было известно уже давно, но пока компания представила это только концепт. Уже в следующем году его запустят в серию: производство наладят в Китае и Японии, а продавать новинку планируют по всему миру.
Toyota bZ4X (концепт) 2021 года
Индекс bZ расшифровывается как beyond zero («за пределами нуля»), а вторая часть названия указывает на положение модели в линейке и наличие полного привода.
К сожалению, никакие характеристики на данный момент не раскрываются: известно лишь, что машина разработана совместно с Subaru на новой платформе e-TNGA. Из особенностей можно отметить альтернативный руль в виде штурвала – в духе недавнего концепта Lexus LF-Z Electrified, причем управление осуществляется по проводам.
В «Тойоте» говорят, что по внутреннему пространству bZ4X можно сравнить с седанами D-сегмента, хотя по габаритам он ближе к сегменту C.
Toyota уже подала заявку на регистрацию товарных знаков от bZ1X к bZ5X, а также их вариаций без X – для моноприводных версий.
Официально подтверждено, что к 2025 году компания выпустит 15 электромобилей, семь из них появятся в линейке bZ.
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