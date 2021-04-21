0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Toyota презентовала электрический кроссовер bZ4X

О подготовке нового электрического кроссовера от Toyota было известно уже давно, но пока компания представила это только концепт. Уже в следующем году его запустят в серию: производство наладят в Китае и Японии, а продавать новинку планируют по всему миру.


Toyota bZ4X (концепт) 2021 года

Индекс bZ расшифровывается как beyond zero («за пределами нуля»), а вторая часть названия указывает на положение модели в линейке и наличие полного привода.

К сожалению, никакие характеристики на данный момент не раскрываются: известно лишь, что машина разработана совместно с Subaru на новой платформе e-TNGA. Из особенностей можно отметить альтернативный руль в виде штурвала – в духе недавнего концепта Lexus LF-Z Electrified, причем управление осуществляется по проводам.

В «Тойоте» говорят, что по внутреннему пространству bZ4X можно сравнить с седанами D-сегмента, хотя по габаритам он ближе к сегменту C.

Toyota уже подала заявку на регистрацию товарных знаков от bZ1X к bZ5X, а также их вариаций без X – для моноприводных версий.

Официально подтверждено, что к 2025 году компания выпустит 15 электромобилей, семь из них появятся в линейке bZ.

По материалам MotorСar
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.