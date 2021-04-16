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Более 9 тысяч таможенников пройдут квалификационное тестирование

Более 9 тысяч таможенников пройдут квалификационное тестирование

Более 9 тыс. должностных лиц Гостаможслужбы во всех регионах Украины пройдут тестирование по вопросам квалификации и благонадежности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Сегодня, 20 апреля, началось тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины.

Тестирование должностных лиц таможенных органов — это один из ключевых этапов кадровой составляющей реформы Гостаможслужбы. Каждый из сотрудников территориальных органов таможни в течение одного дня пройдет три теста: на уровень знаний таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности (в частности, абстрактное, числовое, вербальное мышление) и тестирование на благонадежность.

Планируется, что 20 апреля состоится тестирование более 900 таможенников. В первый день наибольшее количество сотрудников будет протестировано на Киевской и Одесской таможнях.

В общей сложности пройти тестирование должны более 9 тыс. работников таможни. Продолжительность тестирования для каждого из территориальных органов Гостаможслужбы будет зависеть от количества должностных лиц и технических возможностей.

К мониторингу процесса тестирования привлечены независимые наблюдатели: представители международных организаций и проектов международной технической помощи, которые имеют возможность работать в оффлайн и онлайн режимах.

Результаты тестирования будут учтены при определении должности для перевода в единое юридическое лицо Гостаможслужбы соответствующего государственного служащего в установленном законом порядке.

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По материалам УКРИНФОРМ
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