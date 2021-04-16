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Nissan X-Trail нового поколения полностью раскрылся в официальном видео

Nissan X-Trail нового поколения полностью раскрылся в официальном видео

Внедорожник нового поколения дебютировал в Китае, где поступит в продажу раньше других стран – летом этого года.

Представленный в Шанхае Nissan X-Trail является глобальной моделью нового поколения. Внешне кроссовер повторяет американский Nissan Rogue, который дебютировал еще в 2020 году, однако у него другая моторная линейка, ближе к европейской.

На китайском рынке X-Trail нового поколения будет доступен с бензиновым трехцилиндровым турбомотором VC-Turbo объемом 1,5 литра. Он работает в паре с вариатором, генерируя 204 лошадиные силы мощности, которые транслируются на переднюю или обе оси. Американский Nissan Rogue, в то же время, комплектуется 2,5-литровым атмосферным двигателем с отдачей в 184 силы.

Европейскому X-Trail также обещана гибридная версия e-Power с электромотором на передней оси и бензиновым двигателем в роли генератора электроэнергии. Характеристики гибридной установки Nissan пока не раскрывает, хотя такая уже работает в новом Qashqai, где сочетает 157-сильный турбомотор и электромотор мощностью 190 лошадиных сил.

Интерьер X-Trail для Китая, как и внешность, почти в точности повторяет американский Nissan Rogue. Исключение составляют лишь материалы отделки и размер дисплея мультимедийной системы – у китайского кроссовера диагональ экрана больше и составляет 12,3 дюйма, против девяти у американского.

В списке опций для нового Nissan X-Trail заявлены проекционный дисплей, цифровая панель приборов, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев всех сидений и комплект полуавтономного управления ProPilot. Последний включает интеллектуальный круиз-контроль, ассистент движения в пробках и систему удержания в полосе движения.

Продажи нового X-Trail в Китае начнутся во второй половине 2021 года, а в Европе – с лета 2022 года.

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По материалам Телеканал 24
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